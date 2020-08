O comércio de Volta Redonda, região e em todo país, apostando todas as fichas, com a Campanha do Dia dos Pais

*Exatamente em 1º de agosto (Sábado) é comemorado o Dia Mundial da Amamentação, data criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró- Amamentação (World Allice for Breastfeeding Action – WABA) com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo, assim, melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo.

*A data é comemorada dentro da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre em 120 países anualmente entre os dias 1º e 07 de agosto.

*Segundo a (OMS) Organização Mundial de Saúde, a amamentação é a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para sua sobrevivência e seu desenvolvimento.

*Mas, quando o assunto é amamentação muitas mulheres que ainda não são mães e tem vontade de realizar uma cirurgia na mama – seja mamoplastia redutora ou o tão falado implante de silicone-, criam um receio à cirurgia.

*Tudo por medo do procedimento afetar no futuro a amamentação.

*A coluna volta a esclarecer essas e outras dúvidas, com a cirurgiã plástica Mirella Oliveira, que explica algumas questões relacionadas ao tema.

*”Entre vários mitos sobre o assunto a grande preocupação ainda é sobre a prótese de silicone atrapalhar a amamentação. O implante de silicone é feito de um gel coeso, que não vaza nem escorre, revestido por outra cápsula de silicone. Durante o procedimento cirúrgico não há nenhum tipo de lesão direta aos ductos lactíferos, que são as estruturas responsáveis por transportar o leite para fora da mama. O silicone é colocado atrás da glândula mamária, a fim de evitar essa situação. O que pode acontecer é a colocação de uma prótese grande o suficiente para comprimir os ductos, diminuindo o seu calibre e, por consequência, a quantidade de leite que sai”, esclarece.

*Segundo ela outra dúvida frequente entre as pacientes é com relação à cirurgia de redução, se pode ou não atrapalhar a amamentação.

*“Existem várias técnicas cirúrgicas de mamoplastia. Aproximadamente 50% das pacientes que se submetem a mamoplastia redutora poderão apresentar dificuldade para amamentar, pois a diminuição glandular pode levar a diminuição do volume lácteo. Outros 50% das pacientes amamentarão sem dificuldades alguma”, garantiu.

*A amamentação é um ato de amor da mãe com o filho, então é normal que se tenha esse medo.

*É importante ressaltar que cada caso é um caso e a mulher que tem vontade de realizar qualquer tipo de cirurgia na mama deve procurar um cirurgião plástico para que juntos tomem a melhor decisão diante de cada situação.

*O comércio de Volta Redonda, região e em todo país, apostando todas as fichas, com a Campanha do Dia dos Pais.

*Será a oportunidade de conseguir recuperar o fôlego de caixa por conta da pandemia.

*Os cuidados devem ser mantidos, com o distanciamento, uso das máscaras e álcool em gel.

