O compromisso com o cuidar das pessoas

Há 34 anos a missão de cuidar bem das pessoas norteia a Unimed Volta Redonda. Somos uma cooperativa formada por mais de 450 médicos comprometidos com esse espírito que nos guia desde o primeiro dia, quando ainda éramos apenas um pouco mais de uma dezena de profissionais. Nosso hospital, que tem apenas 13 anos de existência, está no ranking dos 100 melhores do país. Como médicos, queremos fazer o melhor pelos nossos pacientes, por isso investimos continuamente para trazer o que há de mais moderno na medicina para a cidade.

Temos muito orgulho de tudo o que foi conquistado. Sabemos do carinho da população com o Hospital Unimed Volta Redonda, que reúne uma estrutura que não deve nada às melhores unidades da capital. Os volta-redondenses, por muitos anos, lidaram com a difícil realidade de ter que sair da cidade em busca de atendimento de excelência de alta complexidade. Hoje, felizmente, vivemos outro cenário, no qual recebemos em nosso hospital pacientes de fora da região Sul Fluminense, inclusive de outros estados.

Somos referência no estado em transplante de medula óssea e recentemente fomos autorizados a realizar os transplantes de rim e fígado. Por isso, vamos trazer o dr. Eduardo Fernandes, um dos principais nomes do país em transplante hepático, para liderar a nossa equipe. Nos últimos dois anos, ampliamos nossa linha de cuidado oncológico que hoje oferece um atendimento completo, desde o diagnóstico precoce, até a terapia e também cuidado paliativo. Nosso equipamento de radioterapia, por sinal, é o que existe de mais moderno no Brasil. Queremos agora trazer a cirurgia robótica para cidade. Sabemos como essa tecnologia abriu novos horizontes para diversos tratamentos, como câncer de próstata, bem como mais precisão para procedimentos de alta complexidade, como cirurgias bariátricas.

O nosso cuidado com o paciente se estende até a sua casa, com a estrutura de saúde domiciliar, que atualmente gerencia o atendimento de 600 pacientes. Assim o mantemos dentro do seio familiar, reduzindo o impacto do ambiente hospitalar, reduzindo, assim, os riscos de reinternação. Não tenho dúvidas de que a medicina do futuro vai ser domiciliar e a Unimed Volta Redonda está na vanguarda dessa tendência.

Por sermos uma cooperativa de médicos, não permitimos que a tecnologia supere a importância do contato humano, de olhar o paciente de uma forma integral, enxergando além dos números e imagens registrados nos exames. Sabemos que a confiança do paciente e da família vem da proximidade com o médico. Pois, por mais que tomógrafos, ressonâncias entre outros equipamentos, sejam importantes para entregar uma medicina de qualidade, é o desejo de cuidar das pessoas que nos move.

*Vitório Moscon Puntel é médico e presidente da Unimed Volta Redonda.