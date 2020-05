Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 07:00 horas

Zig – Zag

*Neste sábado: Dia do Geólogo, Dia do Decorador.

*Domingo: Dia Mundial do Não-Fumador, Dia do Comissário de Bordo.

*Segunda-Feira: Dia da Imprensa, Dia Mundial da Criança (aniversário da adoção da Declaração dos Direitos da Criança).

*Com a reabertura do comércio de Volta Redonda e Barra Mansa, cresce a expectativa no reaquecimento das vendas por conta da campanha do Dia dos Namorados.

*Um momento muito bem vindo para oxigenar a economia deste setor tão combalido nos últimos meses por conta da pandemia.

*Uma coisa está se vendo: Todo um cuidado para dar garantias aos clientes e também aos fornecedores.

*O uso obrigatório das máscaras, além do uso frequente do álcool em gel, e o distanciamento nas filas.

*Os restaurantes também estão podendo reconquistar seus frequentadores, com a redução do número de mesas.

*Fazendo isso será bom para todos. Segurança nunca é demais!

Mais Fácil

*Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Bretagne-Sud, na França, mulheres com tatuagem estão mais propensas a fazer sexo no primeiro encontro.

*De acordo com o estudo, divulgado pelo jornal Daily Mail, as tatuagens também fazem com que a mulher seja considerada mais atraente e acessível pelos homens.

Aplausos

*O Dia da Imprensa comemorado na segunda-feira, merece os maiores aplausos.

*Afinal, a imprensa é um dos esteios da Ordem, da Democracia e do Progresso.

*É através dela que se propagam as boas e generosas causas, se difundem conhecimentos e pregam-se princípios e ideias.

*Mais do que nunca, nas últimas décadas tem sido louvável a atuação da imprensa.

*Que ajudou e continua a desvendar muitos escândalos de corrupção.

Sala Vip

