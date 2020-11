O empresário Antônio Braga, leia-se Prioex, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Segunda Guerra Mundial: na Batalha de Taranto, aviões decolam de um porta-aviões britânico para atacar a frota Italiana no porto de Taranto.

*Inicia-se a produção do Jeep pela Willys-Overland Company (1940).

*Segunda Guerra Mundial: As forças alemães ocupam o Sul de França (Vichy) (1942).

*Juan Perón é reeleito presidente da Argentina (1951).

*Raízes do Golpe 1964: golpe para evitar a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O Cruzador Tamandaré tenta partir do Rio de Janeiro para Santos a fim de se integrar ao grupo de conspiradores. General Lott consegue neutralizar o ato de insubordinação (1955).

*O grupo Kiss lança o álbum Rock´n´Roll Over (1976).

*O Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) obtém seu registro definitivo (1994).

Zig- Zag

*O Shopping Park Sul comemora a retomada das vendas com o retorno do público em seus corredores e recebeu mais um motivo de ânimo e otimismo: Com a nova flexibilização das regras pela Justiça, cinemas e operações de entretenimento infantil podem reabrir, desde que sejam tomadas as devidas precauções, conforme texto jurídico.

*“O Park Sul é reconhecidamente um dos principais pontos de lazer e entretenimento da região e a volta dessas operações nos possibilita oferecer ao público a diversão que eles tanto gostam”, avalia Rodrigo Mattos, coordenador de marketing do empreendimento.

*O Cine Araújo funcionará com apenas 50% de sua capacidade, promovendo o distanciamento entre as cadeiras, e reforçará o procedimento de limpeza das salas ao fim de cada sessão.

*A fim de reduzir as filas, o cinema disponibiliza caixas de autoatendimento e opção de pagamento por site ou aplicativo.

*As demais atrações também trabalham com capacidade reduzida e reforçaram os procedimentos de limpeza do local.

Sai

Não Sai

*Donald Trump ‘esperneia’ e continua não aceitando sua derrota na disputa do poder (muito embora tenha tido uma ‘chuva de votos’) a maior das eleições anteriores.

*Quem diz estar fazendo a sua ‘cabeça’ para aceitar a realidade dos fatos, é a primeira-dama, Melania Trump.

*Na lista dos mais próximos e confidentes está também o genro Jared Kushner.

Novo

Normal

*Com fogos de artifícios ou sem, o Réveillon, ainda em tempos de pandemia, estará recheando as contas bancárias de muita gente que dispõe de luxuosos imóveis para locação nesta ocasião.

*Pasmem. No litoral baiano, onde se inclui Trancoso, Interlagos e Arraial D’Ajuda não estão mais a disposição, desde o início do mês passado, casas para a temporada, no valor de até R$ 1 milhão.

*Com direito a muito luxo, incluídos para 30 pessoas, com 15 suítes, os milionários poderão desfrutar da realização de seus sonhos.

*Quem se habilita?

Sala

Vip

*O empresário Antônio Braga, leia-se Prioex, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços dos filhos Francisco, Anna Carolina, Mariana Feigl e Luana Emília, além dos pais, irmãos, cunhada, genro e mais e muito mais, amigos e clientes.

*Durante todo o dia serão muitas as homenagens.

*O advogado Rodrigo Pires e a médica Cíntia do Vale, comemoram o aniversário do filho Pedro.

*O ‘Make Up Artist’ e ‘Hair Stylist’ Marcelo Hicho, despertando hoje no Rio de Janeiro com sua mais recente idade.

*Profissional de excelência, é o super querido das socialites cariocas e das famosidades.

*Outros queridos aniversariantes: Alcyone Calino; Murilo Mendonça; Rosa Rosário; Cláudio Nascimento; Jessica Acioly; Mayara Pinheiro; Vanessa Vianna; David Ramos; May Pinheiro.

*Os agentes de viagens Patrícia Leal e Carlos Alberto Pedroso, seguiram anteontem para Búzios.

*Patrícia foi dirigindo. É que, antes da pandemia eles estiveram fazendo um ‘tour’ pela Europa.

*Pedroso numa estação de esqui, acabou levando um tombo na neve e fraturou o ombro.

*Passado esta quarentena, acabou sendo operado semana passada.

*A cirurgia foi um sucesso. Ele fica pelo menos uns vinte dias com o braço na tipoia.