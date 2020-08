O empresário Bruno Marini está despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Segunda Guerra Mundial: Os exércitos aliados libertam Florença (1944).

*A Gestapo captura Anne Frank e sua família em Amsterdam graças a um informante. Anne morreu em um campo de concentração e seu diário ficou mundialmente famoso (1944).

*Decreto-lei assinado pelo presidente Ernesto Geisel proíbe greve nos setores de segurança nacional e serviços de primeira necessidade (1978).

*Dezenas de pessoas morrem atingidas pela lava do vulcão Allen, no leste do Caribe (1980).

*Início da Wikimania, primeiro encontro internacional de wikipedistas, em Frankfurt (Alemanha) (2005).

Zig – Zag

*A Associação Comercial de Barra Mansa recebeu ontem, o prefeito Rodrigo Drable e vice-prefeita, Fátima Lima, para o anúncio oficial da mudança de horário do comércio nos próximos sete dias.

*A redução se deu em função do avanço no número de casos de coronavírus na cidade, atingindo o limite de leitos de UTI utilizados.

*“Algumas medidas precisaram ser tomadas para que o comércio não seja fechado totalmente e aumente a crise no campo econômico. Paralisaremos todas as atividades comerciais às 20 horas, a única exceção será para farmácias que funcionam em regime 24 horas”, destacou o prefeito.

*A expectativa é de que nos próximos sete dias os casos não aumentem.

*“Precisamos evitar que Barra Mansa sofra a paralisação total das suas atividades. A pandemia não acabou e a conscientização precisa ser de todos. A responsabilidade com a nossa saúde vai contribuir para a garantia da manutenção dos empregos”, pontuou o presidente da Aciap-BM, Bruno Paciello.

*Também participaram da reunião o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo Santos, Hugo Nascimento e Lilian Panizza, do Sicomércio; e o vereador Welington Pires, representando a Câmara Municipal.

Praça

*Os moradores do bairro São Cristovão estão próximos de perderem sua única e mais importante Praça João Balbino.

*Medições foram feitas recentemente, e o local deverá perder em torno de duzentos metros quadrados, para a construção da Associação de Moradores.

*Vereadores, por favor, tomem a iniciativa de impedir esta ação.

Sala

Vip

*O empresário Bruno Marini está despertando hoje com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços e beijos são de sua amada Cintia Raggi Marini.

*Depois muitas homenagens à distância, dos familiares e inúmeros amigos.

*Aliás, Bruno Marini que é pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, estará realizando hoje às 19h sua live apresentando seus projetos para o futuro da cidade.

*Daltro de La Puente Machado, trocando de idade hoje.

*Os primeiros abraços e beijos, ficam por conta de sua bem amada, Irene Bastos Machado e da filha, a jornalista Nathalie de La Puente. Depois muitas homenagens.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Eurides Nogueira; ‘hair stylist’ Val Lourenço; Lanyr Cavalcanti; o web designer Felipe Silva; Valéria Freitas; Bruna Brandão; Monica Emmerich; José Luiz de Sá; Dorinha Lea; Ricardo Arbex.