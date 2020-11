O empresário do mundo fashion, Gustavo Eustáquio, completando hoje os 25 anos de sua Conexão.

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*O 14-Bis volta a voar, desta vez percorrendo uma distância de 220 metros em 21,5 segundos (1906).

*O Holland Tunnel abre como primeira via para automóveis cruzando o Rio Hudson entre Nova Jérsei e New York (1927).

*São realizadas as primeiras eleições autárquicas de Portugal (1976).

*A sonda Voyager 1 passa a 7000 quilômetros do satélite Titã (1979).

*Yuri Andropov é eleito Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética (1982).

*Última unidade do Chevrolet Chevette sai da linha de montagem (1993).

*Um avião da American Airlines cai no bairro do Queens, em New York, matando todos seus 260 passageiros e tripulantes e cinco pessoas no solo (2001).

*A Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil passa a centralizar atividades de registro, compensação e liquidação de operações com títulos públicos e privados de renda fixa antes realizadas pela FEBRABAN e Centralclearing de Compensação e Liquidação S/A (2002).

*Sílvio Berlusconi renuncia ao cargo de premiê da Itália (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Fluminense Football Club, segundo a Lei Estadual nº 5094 de 27 de setembro de 2007 (Rio de Janeiro, Brasil), Dia dos Supermercados (Brasil), Dia do Diretor de Escola (Brasil).

*Se neste feriado da Proclamação da República, pelo fato de “cair” no domingo, não seria estimulante para saídas distantes, e por motivo muito especial: eleições municipais em todo país.

*Ao contrário, semana que vem, o da Consciência Negra, estará em ritmo de feriadão, de sexta-feira a domingo.

*A preparação para a ‘debandada’ rumo ao litoral, principalmente Região dos Lagos e Regiões Serranas é enorme.

*E para muitos será motivo de muita alegria.

*Conquistado nas urnas vaga para suas pretensões políticas. Será motivo para um merecido descanso.

*Conforme a coluna havia antecipado, os empresários do mundo fashion, Julio César Monteiro e Aline Collistet Aragão, estão tendo excelentes motivos para muita felicidade. Completaram ontem 29 anos de sucessos de sua Gless.

Sala

Vip

*A equipe docente do Colégio Rosário está irradiando alegria.

*A aluna Cíntia Tartari foi aprovada em Arquitetura e Urbanismo na Uni Academia – Juiz de Fora/MG.

*O empresário do mundo fashion, Gustavo Eustáquio, completando hoje os 25 anos de sua Conexão.

*Festeiro como faz seu estilo, na primeira oportunidade desta flexibilização da pandemia, certamente irá brindar com sua enorme clientela a importante marca.

* Aniversariantes do dia: a oftalmologista Eugênia Maria Villani; Marcelinho Amorim; Kallen Silva; Daniella Torturella; Pedro Oliveira; Paulo De Tárcio Urzedo; Odete Soares; Rosa Maria; Yasmin Silveira; Rosa Rosário; Ana Maria Vasconcelos da Fonseca; Andrezza Alexandre; Tassiana Cariello; Angélica Sandro Rosa; Anderson Manoel; Marcelinho Amorim; Artur Spinelli; Luciano Pançardes.

*O ‘hair designer’ Dyego Nifares acaba de regressar do Curso Arte do Disfarce, com Rômulo Freitas.

*Os aperfeiçoamentos incluem também novas técnicas de corte masculino, coloração masculina, makes, penteados e produção feminina.

*Dyego está atendendo junto com o ‘expert’ Alex Palmeira, no térreo do Aterrado Plaza Business.