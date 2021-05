O extermínio do povo brasileiro

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 14:00 horas

Até o final do ano a Covid-19 pode matar um milhão de brasileiros

Esta semana o Brasil atingiu a marca de 450 mil mortos pela Covid-19. São quatorze meses de uma pandemia que não dá o menor sinal de acabar. Nunca morreram tantos brasileiros em toda a nossa história. Já ultrapassamos todas as guerras e até a temida gripe espanhola de 1917. E o pesadelo não acabou. Alguns epidemiologistas já alertam que podemos estar no início de uma terceira onda que vai atingir o país durante os meses do inverno. E que podemos chegar a um milhão de brasileiros mortos pela Covid-19 até o final do ano. Só nesta semana a fila de pacientes a espera de uma UTI já aumentou 40%.

As pessoas se acostumam com tudo. Atualmente temos uma média de dois mil mortos por dia pela Covid-19. Quando o transatlântico Titanic afundou com 1200 passageiros, nas águas geladas do Atlântico Norte, naquela noite de 15 de abril de 1912, a tragédia foi manchete no mundo inteiro. Fizeram até filmes sobre o desastre. Mas dois mil brasileiros mortos por dia parece que não sensibiliza mais ninguém. As pessoas estão se acostumando com esse extermínio em massa diário, repetido em todos os noticiários da tv e da internet.

Mas existem depoimentos que dão a medida para a catástrofe que estamos vivendo. Outro dia o programa Roda Viva, da TV Cultura, entrevistou o diretor-presidente da empresa Natura, que vende cosméticos. E ele revelou que 1200 representantes da empresa morreram desde o início da pandemia. Mil e duzentas mulheres que viviam da venda de perfumes e cosméticos e que morreram de Covid-19. João Paulo Ferreira explicou que recomendou a suas representantes que passassem a trabalhar em home office e a vender os produtos pela internet. Mas elas estavam acostumadas a visitar suas clientes presencialmente. Seguiram o conselho do presidente da República, que acha que “só os idiotas é que ficam em casa”. E hoje estão mortas. Mil e duzentas mulheres mortas em apenas uma empresa.

A CPI da Covid esta aí, mostrando como o governo subestimou e ainda continua a subestimar a virulência da Covid-19. Outro depoimento significativo, foi o do epidemiologista Pedro Hallal. Em entrevista para a página de notícias do UOL ele comentou que foi convocado a depor na CPI, junto com outros médicos epidemiologistas, e desabafou para a repórter dizendo: “Acho que eu vou depor com um nariz de palhaço. Porque há um ano que estamos insistindo na necessidade do distanciamento, do uso de máscara e o presidente da República promove um comício no fim de semana sem máscara e com aglomeração de pessoas”. Um comício que um membro da CPI chamou de “marcha pelo vírus”. Na ocasião o presidente anunciou o fim da pandemia no Brasil.

Como disse um epidemiologista o Brasil continua fazendo tudo errado. Mesmo com a aparição da variante indiana não foram feitas barreiras sanitárias efetivas nem foi feita a testagem. Resultado, como se não bastassem as variantes brasileiras já temos o vírus indiano entre nós. Ele foi detectado ontem em São Paulo. E com isso vivemos um pesadelo que nunca termina. Em março do ano passado, se alguém me dissesse que em maio deste ano eu ainda estaria trabalhando em home office e encarando uma nova onda da pandemia eu não teria acreditado. Sinceramente teria subestimado a ignorância e a incompetência do governo brasileiro.

E o resultado esta aí. Com 450 mil mortos estamos entrando na terceira onda. Com hospitais lotados e com falta de insumos. Não é ficção imaginar que teremos um milhão de mortos até o final de 2021. A CPI pode até acabar em pizza, mas a história não vai perdoar os responsáveis.