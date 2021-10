O fim da ciência no Brasil

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 16:00 horas

Governo corta 90% do orçamento destinado a ciência e tecnologia

A comunidade científica brasileira foi surpreendida por uma notícia bomba na semana passada. O Ministério da Economia cortou 90% das verbas que seriam destinadas para a ciência e tecnologia. Dos 655 milhões de reais do orçamento previsto serão destinados apenas 7,2 milhões, ou seja, 1,10% do que tinha sido previsto. Uma pesquisadora resumiu bem a situação com a frase: “Nós recebíamos as migalhas, agora tiraram até as migalhas”. Entidades como a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e o conselho de reitores das universidades protestaram e tentam reverter a decisão no senado mas as perspectivas são péssimas.

Diante de um governo negacionista e anti-científico a situação da ciência no Brasil já era péssima. Em setembro do ano passado o Ipen, Instituto de Pesquisas de Energia nuclear chegou a parar a produção dos radioisótopos, usados no tratamento do câncer, por falta de recursos. Também em 2020 o supercomputador Tupã, que elabora os modelos de previsão do tempo no Brasil esteve ameaçado de desligamento, porque não havia dinheiro para pagar a conta da energia.

É o retrato de um país onde o governo condenou milhões de cidadãos a morte, tentando combater um vírus, o Covid-19, com vermífugos e remédios para matar protozoários. Um governo genocida que apostou na falácia da “imunidade de rebanho” que resultou nos 600 mil mortos computados na última semana. Mas apesar do negacionismo de Brasília a ciência brasileira sobrevive e nossos 600 mil mortos já teriam chegado a mais de um milhão se não fossem as pesquisas científicas em Institutos como o Butantã em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro. Que permitiram a rápida produção de vacinas como a Coronavac e a Astrazeneca.

O dinheiro retirado da ciência irá para outros ministérios, como o do Desenvolvimento Social, que vai usar 150 milhões das verbas da ciência para a defesa civil e gestão de riscos de desastres. Acontece que a defesa civil e a gestão dos riscos de desastres precisam da previsão do tempo que depende dos supercomputadores e dos institutos de meteorologia. É uma história que se repete num país onde os governantes não conseguem ter uma visão geral dos problemas ou enxergar a longo prazo. Estima-se que as áreas científicas mais afetadas serão na área das bolsas de estudo e o Cnpq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica.

A consequência será mais uma “fuga de cérebros” para o exterior. Sem poder estudar e fazer pesquisas no Brasil, nossos jovens cientistas vão migrar para a América do Norte, para a Europa, para os países asiáticos. Onde seu talento e conhecimento irá fortalecer a economia dos países estrangeiros enquanto o Brasil continua eternamente adormecido em berço esplêndido.

Isso já aconteceu no passado, e vai acontecer de novo. Num mundo onde a inovação tecnológica e o conhecimento são fontes de poder econômico, o Brasil continua a apostar numa economia baseada na exportação de alimentos e de minérios. Que afundou o país na crise econômica atual, da inflação e do dólar nas alturas. O que é bom só para aquele ministro que tem milhões de dólares valorizando lá nas ilhas Virgens. Uma parte da nossa população voltou a passar fome. Somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo, mas os brasileiros catam ossos e restos de peixe no descarte dos supermercados.

Jorge Luiz Calife