O Gacemss completa hoje 75 anos de sua fundação

Túnel

Do Tempo

*Inauguração oficial do Canal de Suez (1869).

*Proclamação da República: a família real brasileira parte para o exílio em Paris (1889).

*Fundação oficial do Clube de Regatas do Flamengo (1895).

*O Canal do Panamá, na América Central, é aberto para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico (1913).

*Morre Auguste Rodin, escultor francês (1917).

*Queda do Império Otomano (1922).

*Morre Heitor Villa-Lobos, maestro brasileiro (1959).

*É lançada a primeira edição do Memorial do Convento, de José Saramago (1982).

*Alberto Fujimori é deposto da presidência do Peru (2000).

*A Sony lança seu videogame nos Estados Unidos, o Playstation 3 (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Criatividade, Dia Nacional de Combate à Tuberculose, Dia Internacional do Não-Fumante.

*A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) iniciou ontem e encerra nesta quinta-feira, a campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”, que incentiva a renegociação de dívidas entre consumidores, lojas, instituições financeiras e outras empresas.

*Durante esse período, os consumidores poderão fazer a consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) de graça na sede da CDL-VR, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado.

*Para mais informações sobre a campanha, é só entrar em contato pelo telefone 3344-8050 ou acessar o site cdlvr.org.br.

*Nesta quinta-feira, será a enorme a quantidade de pessoas que estarão seguindo rumo ao litoral e regiões serranas, para aproveitarem o feriadão da Consciência Negra.

*Diga-se, o último do ano, no Estado do Rio de Janeiro.

*Claro, não levando em conta, o Natal e Ano Novo, que cairão numa sexta-feira.

*Aliás, para todos os que forem colocar ‘o pé na estrada’, um merecido descanso. Ida e volta tranquilas.

*Quem ficar na cidade, muitas atrações.

*O funcionamento dos shoppings e a gastronomia dos restaurantes.

*Na tarde de domingo, este colunista, com Jefte Castro e a advogada Helenice Matheus, estivemos sendo recebidos pelo ‘restauranteur’ Fouad Mustapha Tehfe e a filha Carla Alessandra e Camilla Mary, leia-se Sabor & Aroma.

*O tradicional espaço gastronômico é ponto de encontro de inúmeras famosidades da sociedade voltarredondense.

*Adoramos o churrasco, costela e a pizza com massa especialíssima, segredo familiar.

Nas

Urnas

*E o país viveu domingo seu dia de plena democracia.

*Parabéns aos políticos eleitos e reeleitos.

*Para muitos importantes nomes no cenário de nossa política na região, e mesmo para os iniciantes, não desistam, vocês foram e são fundamentais no processo democrático.

*Continuem avantes, outras oportunidades surgirão.

*No caso de Volta Redonda, uma grande pena que a Câmara Municipal, não terá durante estes quatro anos, nenhuma mulher que as represente.

*Que possamos todos, ter a esperança, que dia melhores virão, na vida das pessoas que dependem tanto de ações sociais, para a valorização dos cidadãos.

Dança

das Cadeiras

*A disputa eleitoral no país não encerrou.

*A ‘dança das cadeiras’ ainda terá continuidade para o posto de prefeito.

*Vai mais polarizar as atenções, a disputa do 2º turno Rio, e em São Paulo.

*Além destas mais 16 capitais, onde os eleitores vão ser ‘obrigados’ a ouvirem mais promessas.

Sala

Vip

*No sábado, o casal Márcia Moreira e Elias Salume, receberam amigos em seu apartamento, para uma saborosa e caprichada bacalhoada, preparada pelo Rafa De Paula e sua mãe Regina, regada ao vinho Cartucha colheita e Cartucha branco, precedida por saborosos canapés e um ótimo papo entre os convidados.

*Regina e o filho Rafa de Paula (que residem há bom tempo em Portugal), Oneida Moreira com a filha Andréia Moreira e o Juiz de Paz, Dr. Nereu, acompanhado da sua inseparável Fabi.

*O Gacemss completando hoje 75 anos de sua fundação.

*Uma trajetória de muita cultura e entretenimento para nossa cidade e região.

*A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, completou 51 anos de sua fundação, sem festa.

*Não fosse à pandemia, esta marca teria sido comemorada a exemplo de anos anteriores com público em torno de oitocentos convidados.

*O empresário Antônio Braga, leia-se Prioex, esteve aniversariando semana passada.

*Sua filha, a enfermeira Anna Carolina Braga, troca de idade hoje.

*Muitas homenagens dos familiares e amigos.

*Hoje é aniversário da Maria Fernanda Loureiro. Ganha os primeiros abraços de seus pais, o empresário Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro, dos irmãos Sergio Cotrim Loureiro e Bruna Eny Loureiro.

*Depois será abraçada pelos avós, o empresário Sérgio Loureiro e Alvany Goulart Loureiro, dos tios Roberto Loureiro e Viviane, Ronaldo Loureiro e Márcia Loureiro e das primas, Roberta Loureiro, Priscila Loureiro e Maria Eduarda.

*Aliás, no final de semana a querida aniversariante, esteve comemorando antecipadamente com suas amizades.

*Quem também desperta com sua mais nova idade é Patrícia Matos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Larissa Castelani; Andréia Cristina; Valesca Barbosa; Sérgio da Costa.

*Fazendo 18 anos hoje, que os empresários do mundo fashion, Ricardo Aldet e Alexia Aldet, tiveram seu Dia D, em bela cerimônia, na Igreja do Outeiro da Glória, no Rio.