O Gaia, agora Grill (parte II)

A final da Copa do Mundo de 1994 foi a verdadeira “certidão de nascimento” do Gaia (agora com o Grill no nome) coroando-o como o novo ponto de encontro da cidade de Barra Mansa (RJ) e das demais cidades vizinhas que vinham curtir a noite – ou o dia. Naquela final todas as ruas ao seu entorno foram fechadas, a praça do bairro Ano Bom congestionada de gente comemorando o Tetra do Brasil e o nome se alastrou.

Foi um belo cartão de visitas. A partir dali o Gaia se estabeleceu como um local diverso, pois ele atendia a públicos distintos, já que funcionava desde o almoço até a madrugada. Você poderia tanto almoçar todos os dias da semana; como ir num dia útil, à tarde, com algum amigo/parente de fora que estivesse de passagem por aqui; curtir a música ao vivo da noite ou os eventos que entravam pela madrugada.

A primeira programação semanal a emplacar depois da Copa de 94 aconteceu às terças-feiras, onde a dupla que estava estourando naquele momento se apresentava: Julinho Marassi & Gutemberg. “Júlio da Viola” teria começado sozinho ali e veio a conhecer o Gutemberg numa canja. Eles passaram a lotar as noites de Volta Redonda (Mão na Massa, Contramão), onde arrastavam estudantes de Odontologia em sua maioria.

É um fato que já foi dito noutra coluna, quando muitos bares da região ganharam o status de “noitada”, uma mudança de comportamento e os clubes foram ficando de lado, trabalhando mais em suas domingueiras ou shows. De terça a domingo havia música no Gaia, na maioria duplas: Dinho & Nill, Suzano, Eliton & André, Alex & Setas foram alguns dos que compuseram a agenda da casa em épocas distintas.

Quando estávamos com a dupla Toni Madeira & Figurótico e tínhamos na percussão o Luizinho da Percussa, tocamos muito às quartas-feiras fazendo a “Quarta Maluca”, que ia até de madrugada (como nas terças do Julinho) e contava com mais músicos: Marcial (Kiba), Dinho, Erick Leal, Alan, Pança e convidados. Foi neste período que se criou a “Caravana Subindo pra Maromba” incluindo todas as duplas citadas acima.

Toquei muito aos domingos quando a maioria do público ia só pelo futebol e não pela música. O Gaia se consolidou também como um local destinado a isso. Todas as comemorações de título ali (no meu caso Flamengo) foram marcantes. A rua fechava e no dia seguinte servia de local de início e chegada das carreatas. Já houve ocasião de eu estar no Maracanã e após uma final voltar pra Barra Mansa pra estar com os amigos ali.

Muitos artistas vieram tocar no Gaia, alguns com muita frequência, caso do Tunai, que fez inúmeras noites ali. Outro que veio mais de uma vez foi o Cláudio Zoli e fizemos a abertura do seu show. Essas noites não tinham hora pra acabar. Eram papos, risadas, chopps com os garçons se reunindo pra jantar quando a casa já estava fechada, era nosso ambiente e não raro íamos pra casa com sob a luz do dia.

Todas as Copas do Mundo posteriores à 94 tiveram programação no Gaia. Na de 1998 para receber mais gente ergueram uma tenda de circo no terreno da frente (onde hoje é o supermercado “365”) sob o nome “Gaião”. Na de 2002 como os jogos eram de madrugada ou de manhã tocamos em todos os jogos, já agora com a banda Figurótico (eu, meu irmão Eduardo Pança e Erick Leal).

Naquela final batemos nosso recorde de tempo tocando. O jogo terminou às 10 da manhã. Com o Penta começamos a tocar ao meio-dia para uma plateia eufórica (fotos) e paramos às 16 horas para um intervalo. Voltamos às 17 e fomos até às 20 hs, totalizando sete horas de show.

No ano de 2006 o ambiente e o público tinham se modificado bastante e não tocamos em mais de um jogo. Já na de 2010 a sociedade havia se desfeito e Maninho abriu o “Fronteira’s” mais adiante, pra onde levou a maioria do público. Aos trancos e barrancos o Gaia Grill resistiu até o início de 2019, quando foi demolido pra virar o estacionamento do supermercado à frente, deixando sua marca na cidade.