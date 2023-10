No ano de 1989 uma turma de amigos resolveu construir um bar onde era a garagem de uma enorme casa no bairro do Ano Bom, de frente para a praça, em Barra Mansa (RJ). Nesta garagem fizeram uns degraus e mais lá no alto um extenso balcão. Nascia assim a primeira versão do Gaia, destinado ao público jovem da cidade.

Estavam à frente do novo empreendimento Eninho, Cláudio Polastri e Paulo Bhering; com o auxílio de Nando Polastri e Ubaldo, que tinham uma agência de turismo ao lado. Como todos os envolvidos possuíam um leque enorme de amizades, não demorou pra encherem o local logo de cara. Fui a primeira vez lá na semana da inauguração, num sábado que coincidiu de cair no mesmo dia do show do João Penca no Clube Municipal.

Toda a galera foi fazer um esquenta antes do show na novidade que acabara de abrir. Foi o primeiro bar a conseguir deslocar parte do grande movimento do Barracão e de seu entorno, na Rua Dr. Mário Ramos, onde um complexo de bares reunia grande parte da juventude – local até então hegemônico e já citado aqui em outras colunas.

Mas esta primeira versão do Gaia durou pouco tempo, em 1992 já havia fechado. Depois disso outras pessoas pegaram o imóvel e o transformaram num restaurante, de nome Village African Bar, destinado a um público mais adulto, com mesas, sem o burburinho da juventude.

A minha turma neste momento já frequentava outro local, um boteco ali ao lado, na mesma rua: Ki-Mania’s. Rua esta que já contava com outro bar icônico, o Bar do Chopp. Foi naquele período então que o ponto de encontro já não era mais o Barracão, por lá só havia sobrado o Pop Dog, onde íamos pra comer os hot-dogs do Solon.

O Ki-Mania’s passou a encher a tal ponto de a calçada não ser suficiente e as mesas do bar terem de se estender até o fim da rua, encostadas no muro e acabando lá perto do tal Village. Começamos a bater cartão ali e ficamos amigos dos donos: Maninho e Kiko. O bar ia de vento em polpa, enchendo todo final de semana e acabou ficando pequeno.

Num dia de 1994 os donos anunciaram pra gente: “Olha, nós vamos pegar aquele restaurante ali também, vamos mudar o nome, mas vamos continuar com o Ki-Mania’s aqui”; e com um tom irônico, completaram: “Pra vocês é melhor ficarem por aqui mesmo, porque lá vai ser outra proposta…” (risos).

Eles estavam certos. Estávamos no esplendor da juventude, com 18, 19 anos. Éramos muito barulheiros, eufóricos, cabeludos, íamos pra lá e nos desafiávamos a completar a cartela de 60 tulipas de chopp com nosso grupo de amigos. O que não era raro… Naquele contexto nasceu a versão que a maioria veio a conhecer: o Gaia Grill.

O Gaia deu a sorte de inaugurar justamente perto da Copa do Mundo de 1994, ano que em que o Brasil saiu da fila após 24 anos. Foi “O BAR” da Copa, e assim se consolidou. Lembro-me que o primeiro jogo daquela competição ainda “respeitamos” os donos e vimos o jogo nas mesas da rua, porém de frente pro Ki-Mania’s.

A rua fora fechada em todo o seu quarteirão para os carros, só havia mesas e gente. Ainda era de paralelepípedos e lembro de ter de segurarmos nossa mesa de metal na comemoração dos gols de Raí e Romário contra a Rússia. Dali avistávamos o novo Gaia, completamente entupido de gente. Havia pessoas de todas as cidades ao redor, de Volta Redonda principalmente.

O boca-a-boca se alastrou e do segundo jogo do Brasil até a final o volume de gente só fez aumentar dia após dia.

A história do Gaia Grill estava apenas começando e o que se seguiu ao longo das décadas é assunto para outra coluna.