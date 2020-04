Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 15:36 horas

Túnel Do Tempo

*O Parlamento do Reino Unido concede liberdade de religião aos Católicos Romanos (1829).

*Primeira execução do Hino Nacional Brasileiro (1831).

*II Guerra Mundial: O exército vermelho toma Viena (1945).

*Explode o tanque de oxigênio da Apollo 13 (1970).

*Portugal e China assinam a “Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau”, um acordo sobre a devolução de Macau em 1999 à República Popular da China (1987).

*Morre Oswaldo Sargentelli, radialista, apresentador de televisão e empresário da noite brasileira (2002).

*Voo inaugural do Aeroporto de Beja com destino a Cabo Verde (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Hino Nacional Brasileiro, Dia do Office-Boy, Dia dos Jovens, Dia Internacional do Beijo, Dia Mundial da Imprensa.

*O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, prorrogou por mais uma semana, as medidas de restrição por conta do novo coronavírus. Vai agora até o dia 21 de abril.

*No recente balanço nacional fornecido pelo Ministério da Saúde, ontem à tarde. Brasil: 22.169 casos positivos da Covid – 19.

*Para 1.223 óbitos pela doença.

*A médica oftalmologista Elba Ferrão que está passando a quarentena em Belo Horizonte, regressou ontem à tarde da capital mineira para Barra Mansa.

Queda de Braço

*A melhor notícia que a ciência poderia estar anunciando, fazendo quatro anos:

*Pesquisadores australianos criaram uma tecnologia de ultra-som não-invasiva que limpa o cérebro das placas amilóides neurotóxicos responsáveis pela perda de memória e pelo declínio da função cognitiva em pacientes com Alzheimer.

Sala Vip

*O Hotel Bela Vista, completando hoje, seus 77 anos de existência.

*O mundo inteiro, vivendo o sofrimento da pandemia por conta do covid-19.

*Nos Estados Unidos já chega a 540 mil infectados e mortes alcançam 20 mil.