O linho é sem dúvida o tecido que refresca os dias quentes!!!

Com os dias quentes, uma boa dica para se usar nos looks, é o linho, pois ele traz mais frescor e leveza a composições do dia a dia. O linho é um super curinga para se escolher nessa época, afinal sua simplicidade deixa todo e qualquer look chic.

É um tecido que sempre é tendência na moda, não podendo faltar no seu guarda-roupa, pois ele faz toda a diferença na hora de compor looks em dias com altas temperaturas.

Com o seu aspecto natural, o linho, possibilita a mistura de peças estilosas e tecidos diferentes, compondo looks super modernos. Justamente por sua versatilidade, ele pode ser usado com peças casuais e despojadas.

A leveza que ele traz para qualquer produção é algo super notável, que mesmo sendo apenas um detalhe charmoso, consegue manter o ar sofisticado, enfim, ele é um tecido poderoso!!!

E hoje, eu trouxe produções com três looks que deixará o seu dia a dia mais leve, estiloso chic e fashion, bora conferir?!