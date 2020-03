O médico gastroenterologista, Rônel Mascarenhas e Silva, amanhece hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 14:08 horas

Túnel

Do Tempo

*Albert Einstein publica sua teoria geral de relatividade (1916).

*O Senado dos Estados Unidos ratifica o acordo de paz com o Japão (1952).

*A Tunísia obtém independência da França (1956).

*Fundada no Brasil a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública que substitui a Departamento de Correios e Telégrafos – DCT (1969).

*Morre Dina Sfat, atriz brasileira (1989).

*A Food and Drug Administration aprova o medicamento AZT no combate a AIDS/SIDA (1987).

*Atentado terrorista em cinco diferentes estações de metrô de Tóquio, com o uso de gás sarin, mata 12 e fere 1300 pessoas (1995).

*Invasão do Iraque: Logo nas primeiras horas da manhã, os Estados Unidos e três outros países iniciam as operações militares no Iraque (2003).

*Um sismo de magnitude 6,6 atinge Fukuoka, Japão, seu primeiro grande abalo em cerca de cem anos. Uma pessoa morre, e centenas ficam feridas. (2005).

*Inauguração do Museu da Língua Portuguesa (2006).

*Morre Marini Montini, atriz e modelo brasileira (2006).

*Após marcar um hat-trick, o jogador de futebol profissional, Lionel Messi, se torna o maior artilheiro da história do FC Barcelona em jogos oficiais, com 234 gols (2012).

Zig–Zag

*Hoje: Início do Outono, Dia da Agricultura, Dia Internacional da Felicidade (ONU).

*Na batalha para o combate ao coronavírus, uma palavra que está tendo um grande poder se chama: Solidariedade.

*Muitas pessoas do bem estão se colocando à disposição para auxiliar, principalmente, os mais idosos.

*Seja, por exemplo, para compras nos supermercados.

*A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), realizou no domingo, a 8ª edição do ‘Espaço de Adoção Família Animal’.

*O projeto acontece na Feira Livre, no bairro Vila Santa Cecília.

*No evento, cerca de 20 gatos e cães foram adotados.

*Para adoção, a pessoa interessada precisava assinar um Termo de Adoção Responsável.

*A coordenadora do Bem Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes, informou que a maioria dos animais doados são resgatados por ONGs de Proteção Animal.

*“Desde a primeira edição da Feira de Adoção, já foram adotados no município 51 cães e 21 gatos, totalizando 76 animais”, disse Alexsandra.

*A pessoa interessada em adotar um animal precisa ter 18 anos, apresentar identidade, CPF, comprovante de residência no município e assinar um Termo de Adoção Responsável onde estão os critérios que terá de seguir para o bem do animal adotado.

Luz no Túnel

*Quatro medicamentos apresentaram resultados positivos em pesquisas científicas no tratamento da Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

*Esses remédios atuam em diferentes estágios de contaminação das células.

*Os resultados ainda são preliminares.

*São eles: Cloriquina/Remdesivir/Lopinavir/Ritonavir e Favipiravir.

*Este último foi divulgado nesta quarta-feira e é vendido comercialmente no Japão com o nome de “Avigan”.

*Ele foi desenvolvido pela empresa Toyama Chemical, do grupo Fujifilm, e é usado há mais de 5 anos contra a Influenza.

*Consultada, a Anvisa informou que não existe pedido de registro ou mesmo de pesquisa clínica envolvendo o produto no Brasil.

*Medicamentos em testes: Lopinavir e Ritonavir.

*É um dos componentes de coquetéis antivirais.

*Foi usado no Brasil nos anos 1980 e 1990 para tratar o HIV.

*”Era muito popular no Brasil, mas foi abandonado porque surgiram drogas de novas gerações que são mais efetivas e têm menos efeitos colaterais”, disse Burattini.

Lá Como Cá

*Assim como no Rio de Janeiro, os americanos estão superlotando as praias da Flórida, principalmente em Miami.

*Não estão levando a sério os efeitos destrutivos do coronavírus.

Sala

Vip

*Hoje, às 20h30, convide seus amigos e familiares para chegarem na janela e aplaudirem os profissionais da saúde do mundo inteiro que estão na linha de frente, com coragem e enfrentando as dificuldades na luta pela vida e contra o coronavírus. Eles merecem nosso respeito!

*O médico gastroenterologista, Rônel Mascarenhas e Silva, amanhece hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de sua bem amada, Mônica Mascarenhas e Silva.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Ralph Carvalho; o médico Gustavo Novaes Cardoso; Rhaíra Pimentta; Letícia Fernandes; Jaqueline De Assis Silva; Esmeraldina Cadinelli; Leo Amado; Simone Almeida; Klaaus Caampra; Marcela Kristal; Jackeelinee Neves; Simone Almeida.

*Nestes tempos difíceis em decorrência das prevenções do coronavírus e dentro da rigorosidade para a quarentena, os proprietários de restaurantes estão arrumando uma maneira para driblarem a crise.

*O resultado está sendo a implantação do delivery.