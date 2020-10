O médico oftalmologista Miguel Zaidan despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Ocorre o grande incêndio de Chicago (1871).

*É fundado o Royal Flying Corps (Força Aérea) em Inglaterra (1912).

*Golpe Militar de 1964 : na televisão, Carlos Lacerda chama Castelo Branco de “traidor da revolução”, rompe com o governo e renuncia à sua candidatura (1965).

*Che Guevara é capturado na Bolívia (1967).

*Vazamento de água radioativa da Usina Angra I, no Rio de Janeiro (1986).

*José Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura (1998) .

*Morre Zezé Macedo, atriz brasileira (1999).

*Anunciado o noivado de Frederico, Príncipe Herdeiro da Dinamarca e a plebeia australiana Mary Elizabeth Donaldson (2003).

Zig-Zag

*Hoje: Dia do Nordestino; Dia Nacional do Combate a Cartéis; Dia do Direito a Vida.

*Cuidar do corte dos cabelos e manter a barba em dia já não são mais os únicos cuidados de beleza dos homens: o hábito de aparar ou eliminar os pelos do peito está cada vez mais popular.

*As informações são do jornal Daily Mail, que publicou uma pesquisa feita pela marca de depiladores Braun, da Inglaterra.

*Segundo os dados, 70% dos homens fazem alguma alteração na região.

*Um terço deles diz que precisa de pelo menos 20 minutos para melhorar o aspecto dos pelos da região.

*O objetivo é o de aumentar a autoestima, motivo apontado por 41% dos entrevistados.

*Já 15% afirmaram que mexem nos pelos da área para agradar à cara metade.

*A pesquisa ainda mostrou que 66% dos homens não dispensam cuidar dos pelos do peito e comparam o hábito com os atos de escolher a roupa ou cortar os cabelos, por exemplo.

*A pesquisa também perguntou aos homens como eles preferiam deixar os pelos do peito e o estilo mais popular foi o conhecido como árvore.

Sala

Vip

