O meio odontológico está de luto com a morte da dentista Rita de Cássia Mangaravite Moraes Encinas

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 06:00 horas

Túnel

do Tempo

*Sua Alteza Imperial, a Princesa Isabel jurava perante a Assembleia Geral como herdeira do trono brasileiro (1860).

*Fundado o jornal carioca O Globo, por Irineu Marinho (1925).

*O rei George VI, da Inglaterra, comanda a cerimônia de abertura da primeira Olimpíada depois da Segunda Guerra Mundial (1948).

*É estabelecida a Agência Internacional da Energia Atômica (1957).

*A NASA divulga o programa espacial civil Apollo. O programa deveria abranger voos tripulados à Lua e enviar sondas aos planetas Marte e Vênus (1960).

*A Checoslováquia e a União Soviética se reúnem para acertar a paz durante a Primavera de Praga na tentativa de aproximação com o Ocidente (1968).

*A OEA revoga o bloqueio imposto a Cuba em 1964 (1975).

*Charles, Príncipe de Gales, casa com Diana Spencer, a cerimônia foi ovacionada por cerca de 600.000 pessoas nas ruas de Londres e assistida por 750 milhões de pessoas em todo mundo (1981).

*Morre David Niven, ator inglês (1983).

*Os presidentes da Argentina, Raúl Alfonsin, e do Brasil, José Sarney, firmam em Buenos Aires os acordos econômicos de integração mútua, base da futura criação de um Mercado Comum Latinoamericano – ( Mercosul) (1986).

*Os astrônomos Michel Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz anunciam, oficialmente, a descoberta do décimo planeta do Sistema Solar, o Éris, depois rebaixado a planeta-anão, junto com Plutão (2005).

Quebra

Nozes

*Que as nozes são uma escolha saudável para a dieta não é novidade, pois elas contêm proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais e aminoácidos.

*A cerveja, quando consumida de forma moderada, também traz benefícios à saúde, como diminuição de chances de osteoporose, pedras nos rins, diabetes tipo II, problemas cardíacos e Alzheimeer.

*A combinação de pistache com cerveja é ainda mais benéfica, descobriu estudo da Universidade do Estado da Pensilvânia.

*As informações foram feitas pelo Female First. *Pistache e cerveja têm sinergia – especialmente quando se trata de um coração saudável.

*A cerveja contém álcool em pequenas doses e pode proteger o organismo contra o risco de doença cardíaca coronária, aumentando a quantidade de colesterol “bom”, e diminuindo o risco de arteriosclerose (endurecimento das artérias).

*Já uma porção de pistache pode ajudar a baixar a pressão arterial.

*Pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia relataram que comer pistache pode ajudar a prevenir a hipertensão em pessoas que têm riscos cardiovasculares.

*Cerveja e pistaches contêm potássio, a deficiência do qual pode levar a pressão sanguínea anormal, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, bem como distúrbios renais.

*Os antioxidantes, presentes em ambos, são substâncias que podem proteger as células do corpo contra moléculas que podem provocar doenças cardíacas, certos tipos de câncer e diabetes.

*Quanto à famosa barriguinha de cerveja, os pesquisadores afirmaram a bebida é a que tem menos calorias do que as demais alcoólicas.

Para

Cima

*Uma empresa britânica afirma ter criado um cereal matinal que tem o poder de elevar o desejo sexual.

*Segundo o jornal Daily Mail, o SexCereal é vendido por cerca de R$ 34,26 como “paixão em uma tigela”.

*A empresa afirma que comer três colheres de sopa com leite ou iogurte pela manhã já é suficiente para manter o desejo sexual em alta durante todo o dia.

*”Por favor, use com moderação, pois você pode ficar subindo pelas paredes até a hora do almoço”, afirma um porta-voz da empresa fabricante.

*O cereal é feito da mistura de vários elementos considerados afrodisíacos, que dizem aumentar a energia e os níveis hormonais.

*A embalagem destinada às mulheres tem grãos de cacau, pó de maçã, gengibre, amêndoas, cranberries, sementes de girassol, farelo de aveia, sementes de linhaça e sementes de plantas de chia.

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: o colunista social de Petrópolis Alexandre De Oliveira Machado; Odil Schiavo Santos; Vilma Perez Moreira; Pedrina Mesquita; Cíntia de Oliveira Souza Araújo; Conti Marcelino; Cláudia Lima; Carla Queiroz Reduzino; Lúcia C.P. Netto; Cláudia Ávila Guimarães; Vilma Perez Moreira; Bruna De Paiva Gusmão; Luciano Sena; Flávia Nascimento; Bruna Piccinini; Cláudia Macedo.

*Fernando Parente e Graça Parente, acabam de completar 46 anos de felicíssimo casamento.

O engenheiro Fernando Parente e Graça Parente com os filhos Fernando e Gisela, muito amor nestes 46 anos de felicíssimo casamento

Grazi Granato e Diego Moraes





Nota

Triste

*O meio odontológico está de luto com a morte ontem, da dentista Rita de Cássia Mangaravite Moraes Encinas.

*Formada pela Faculdade de Odontologia de Campos, tendo colado grau, pela Sexta Turma.

*Exercia as atividades em seu bem instalado consultório em Ipanema, no Rio de Janeiro.

*Profissional de extrema competência, e graduada, participando com frequência aos congressos no Brasil e exterior.

*Casada com o renomado cirurgião plástico, Dr. Antônio Beramendi. Esposa exemplar, mãe dedicada, sogra, avó, adorada pelas inúmeras amizades.

*Uma pessoa linda, meiga, grande figura humana.

*Rita Mangaravite, em tratamento há mais de um ano, foi vencida, por um câncer de pâncreas.

*Tive a oportunidade de durante os quatro anos de Faculdade, ser seu amigo de turma.

*Seu corpo será velado hoje a partir das 12h, na Capela 08, para homenagens e despedidas, no Crematório da Penitência (Rua Monsenhor Manoel Gomes 307 – Caju).

*A cremação será às 16h.