O mistério de Anticítera foi decifrado finalmente

Matéria publicada em 24 de março de 2021, 20:18 horas

Pesquisadores recriam computador analógico da época dos romanos

No início do século vinte, mais precisamente no ano de 1901, mergulhadores gregos encontraram os restos de um navio romano afundado, perto da ilha de Anticítera, no mar Mediterrâneo. O naufrágio tinha acontecido há dois mil anos, e guardava um artefato misterioso. Os restos de uma caixa de metal, cheia de engrenagens, que parecia um relógio do século dezenove. Mas tinha dois mil anos de idade. Examinando as engrenagens corroídas pela ferrugem os arqueólogos concluíram que se tratava de um computador analógico. O que abalou tudo o que se sabia sobre a tecnologia da Roma antiga.

O Mecanismo de Anticítera estava tão além da tecnologia de sua época, que houve quem achasse que era obra de seres extraterrestres. Foi o caso do escritor alemão Erik von Daniken, que cita o misterioso artefato em seu livro “Eram os deuses astronautas”, sucesso de público na década de 1960. Infelizmente, depois de 20 séculos no fundo do mar, o aparelho estava dividido em 82 pedaços. E apenas um terço dele foi encontrado.

Depois de décadas de estudos, uma equipe do University College de Londres conseguiu construir uma réplica do mecanismo que esta de acordo com as peças que foram preservadas. E concluíram que se trata de uma calculadora astronômica, usada para prever as posições do Sol, da Lua e dos planetas. E prever os eclipses da Lua e do Sol. Segundo o pesquisador Tony Freeth, que liderou a pesquisa, o modelo produzido em Londres “esta de acordo com as evidencias físicas e corresponde as instruções gravadas nos próprios restos do aparelho original.

Mas quem teria construído uma máquina assim, no tempo da Roma antiga? Visitantes extraterrestres como queria o Erik von Daniken? Os estudos modernos apontam para um principal suspeito. O genial físico, matemático e astrônomo grego, Arquimedes de Siracusa. Que viveu entre os anos 287 e 212 antes de Cristo. Arquimedes fez descobertas importantes na área da mecânica dos fluidos e chegou a antecipar a invenção do cálculo infinitesimal. Infelizmente, na sua época, a cidade de Siracusa estava em guerra contra Roma. Durante o cerco da cidade Arquimedes construiu catapultas e espelhos solares para defender sua cidade dos navios de guerra inimigos. Mas acabou sendo morto por um soldado romano durante a invasão da cidade grega.

Só um gênio da mecânica, com conhecimento profundo de astronomia, como Arquimedes, poderia ter construído algo assim. Talvez seu computador analógico estivesse sendo levado para Roma, quando o navio que o conduzia afundou no tempestuoso Mediterrâneo. De qualquer forma isso é apenas uma suposição e nunca ficaremos sabendo quem foi que construiu essa máquina, que parece estar séculos a frente de seu tempo.

Em 2005 os cientistas fizeram imagens tridimensionais de raio X da superfície do pedaço maior do mecanismo. Essas imagens revelaram as instruções de funcionamento da máquina e inscrições que incluem um diagrama do sistema solar, com os planetas se movendo em anéis indicados por marcadores. O mecanismo incluía os ciclos de 462 e 442 anos que os planetas Vênus e Saturno levam na inversão de seus movimentos em relação às estrelas do fundo. Algo que os astrônomos da antiga Babilônia já tinham calculado, mas que não se sabia ser do conhecimento dos gregos antigos. O mecanismo de Anticítera representa o universo centrado em torno da Terra, como era conhecimento corrente na época, com os planetas se movendo através do zodíaco. Por isso não pode ser obra de extraterrestres, que certamente saberiam que a Terra se move em torno do Sol.

O resultado da pesquisa foi publicado na revista científica Scientific Reports. Por enquanto é só um modelo de computador, mas a equipe pretende criar um modelo físico em breve.