O país que optou pela ignorância e pelo atraso

Não é de hoje que o Brasil despreza a ciência e fica para trás

Em 1990, há coisa de 30 anos, eu trabalhava como repórter da página de ciência do Jornal do Brasil. Na época, um dos maiores jornais do Rio de Janeiro. Um belo dia recebemos a visita de uma delegação de astrônomos norte-americanos que estavam de passagem pelo Brasil. Eles tinham trazido uma proposta interessante para o governo do então presidente Fernando Collor de Melo. Queriam construir um gigantesco radiotelescópio num vale entre montanhas, no estado de Santa Catarina.

Naquela época o maior radiotelescópio do mundo era a antena de 300 metros de largura situada em Arecibo, em Porto Rico. A universidade de Cornell e a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos usavam Arecibo para uma série de pesquisas de ponta. Que iam do estudo de pulsares e estrelas de nêutron, a observação de asteroides rasantes e escuta por sinais de civilizações extraterrestres. O problema é que Arecibo ficava no hemisfério norte (a grande antena desabou em dezembro passado) e de lá não era possível estudar os fenômenos que ocorrem no céu do hemisfério sul.

Os americanos queriam montar um novo Arecibo em Santa Catarina por dois motivos. Para observar o que acontece nas constelações do hemisfério austral e para ficar de olho na Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Um misterioso buraco no campo magnético do nosso planeta que abrange aquele estado brasileiro. Era uma proposta interessante. Os americanos iam entrar com o dinheiro e a tecnologia. E os brasileiros só teriam que ceder o terreno e fornecer a mão de obra.

Além de sediar um centro de pesquisas de ponta o Brasil ia se beneficiar com as formação de mão de obra especializada. Técnicos em eletrônica e engenheiros que poderiam acabar trabalhando na indústria nacional. E que iriam aplicar aqui, no nosso país, todo o conhecimento que iam adquirir trabalhando com os astrônomos norte-americanos. Infelizmente, como nós sabemos, ciência, educação e cultura nunca foram prioridade para os governos brasileiros. E a proposta foi recusada. O grande radiotelescópio de Santa Catarina nunca saiu do papel. Até hoje guardo o resumo da proposta, com os gráficos e diagramas apresentados ao governo brasileiro.

E com o desinteresse do Brasil os cientistas foram montar seus equipamentos em outros países do hemisfério sul. Quem ler a coluna de ciência desta semana vai tomar conhecimento de uma grande descoberta feita pelos astrônomos da Austrália. Que montaram lá, no deserto australiano, uma grande fazenda de antenas parabólicas, a Askap. Outra instalação semelhante foi inaugurada na África do Sul. E com o desabamento do Radiotelescópio de Arecibo, no dia 1 de dezembro do ano passado, a pesquisa de ponta na astronomia se deslocou para o hemisfério sul. Para países como Chile, Austrália e África do Sul. No Chile existem dois enormes observatórios construídos pelos europeus e norte-americanos nos picos dos Andes. Onde se descortina um céu livre de poluição e de interferência luminosa. O Brasil optou por ficar de fora.

Não é de hoje portanto que o governo brasileiro despreza a ciência e faz a opção pela ignorância e pelo atraso. Começou lá atrás, em 1990 com a astronomia. E hoje chega a área médica com os 430 mil mortos pela Covid 19 e com o governo da cloroquina e do terraplanismo.