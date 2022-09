O poder do corset

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 17:51 horas

Peça marcante na história da moda feminina, o corset voltou a fazer parte do guarda-roupa das fashionistas. Por ser uma peça versátil, tem ganhado novas roupagens, ao ser utilizado com uma pegada mais moderna para compor looks.

Vemos nas passarelas, nas produções de séries, em famosos e blogueiras. Todos usando peças inspiradas na moda do período Vitoriano, com uma pegada mais moderna, mantendo o estilo romântico e lúdico.

Podemos dizer que a peça é o equilíbrio entre um estilo mais sensual, com um estilo romântico, que, hoje foge do tradicional e entrega produções super criativas.

O corset é uma ótima opção para quando você precisa estar mais arrumada, mas sem exageros. A peça é poderosa, então levanta facilmente qualquer visual.

Se você é fã de uma peça bem estruturada, certamente conhece o corset. Ele faz parte da moda há muitos anos e recentemente vêm ganhando formatos mais leves e modernos

E vamos falar um pouco da história do corset: Ele é uma peça de vestuário que surgiu por volta do século 16 na Inglaterra e era usada como lingerie dando sustentação aos seios, e ganhando também a função de modelar o corpo, por meio de barbatanas de aço para sustentação e cordões de amarração nas costas. Ao longo das décadas, a peça foi incorporada por outros grupos e ganhou novas características, e hoje aparece como um tipo de top ajustado ao corpo, ideal para ser usado no verão.

Com a chegada das estações primavera/verão, cresce a busca por peças estilosas. E uma peça que super combina com climas mais quentes é o corset, que, como já falado, está marcando presença em looks de famosas e aparece em várias redes sociais, em composições diferentes.

Eu já escolhi o meu corset, e você?