O que eu vou ser quando eu crescer?

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 07:00 horas

E se a vida fosse uma grande aventura e tivéssemos as nossas missões

Essa pergunta é feita a todo instante para alguma criança, para algum adolescente. Mas nos esquecemos de que todos já somos agora. Isso mesmo. Independente do que iremos fazer no futuro, pois já somos alguém e nunca nos restringiremos a apenas uma profissão. Uma outra pergunta comum quando conhecemos alguém está na indagação, “o que você faz?” Na verdade, o verdadeiramente interessante deveria ser “o que você é”? O que você gosta, qual o seu sonho? Pois descobriríamos muito mais sobre o outro do que pela simples pergunta acerca da profissão.

E se, em vez de uma profissão tivéssemos missão. Isso mesmo, se a vida fosse uma grande aventura e tivéssemos as nossas missões. Missões maiores, missões menores, todavia missões. E ao caminhar com nossas missões tivéssemos nossos filhos, nossos amigos, nossos projetos. Se fossemos todos nós super-heróis com missões extraordinárias. Pois convenhamos, todas as missões são extraordinárias.

Em meio as nossas grandes tarefas relacionadas às nossas missões, deveríamos cuidar do dia a dia. Ops! Um minuto, estou sendo solicitado em uma missão especial aqui.

Deixe-me explicar, parei a coluna para dar um banho no meu filho que acabou de vomitar, o rapazinho está com uma virose e precisou de mim. Vamos, agora, voltar às missões.

Como seria nossas vidas se não tivéssemos mais profissões, apenas missões. Deveríamos ser ousados, persistentes e esperançosos, isso sim, seria postura de um super-herói.

Se cada um de nós, levássemos nossas missões bem a sério. Por exemplo, um padeiro. Que missão maravilhosa! Fazer o pão para que as pessoas iniciem os seus dias com mais energia, fazer uma broa que será saboreada por avós carinhosas e netas felizes em um chá da tarde. Fazer uma bomba de chocolate, aquela que a gente come pela primeira vez e nunca mais esquece.

E o policial? Seria aquele herói que zela pela segurança, pelo cumprimento das leis, pela ordem. A sua presença já nos deixaria em paz.

O motorista do ônibus, que missão bonita, aquela que nos garante o direito de ir e vir.

E o professor? Seria aquele super-herói que está grande parte do tempo presente na vida de seu aluno. Sua missão é ensinar, escutar, orientar, motivar, desafiar, descobrir potencialidades e desenvolver as habilidades de cada pessoa com quem compartilha seus ensinamentos. Nessa construção diária do conhecimento, faz muito mais do que apenas ensinar, pois com seu exemplo e forma de se relacionar com o outro e com o ambiente, influencia na formação de valores.

A missão desses heróis seria transformar a vida de quem cruzasse com eles. Isso, sim, seria transformar o mundo. Ninguém mais teria um emprego, um trabalho. Apenas uma missão.

Por falar em missão, ‘Ser professor não é um emprego’: a frase que norteou a revolução na educação em Singapura. País que passou a liderar rankings educacionais globais após reforma curricular e valorização da profissão docente.

Entre os anos 1950 e 1960, Singapura era um pequeno entreposto comercial, com uma população majoritariamente analfabeta e empobrecida. Hoje, poucas décadas mais tarde, é um hub financeiro internacional que lidera o mais importante ranking mundial de educação.

Então, imaginemos se essa moda pega? Como seria se todos, todos mesmo, nos transformássemos em missionários de uma sociedade melhor. Será? Talvez possamos iniciar melhorando a vida de quem nos cerca, do nosso próximo mais próximo. Vamos? Somos todos heróis, não é mesmo?

Boa leitura!

TMJ!

Raphael Haussman. É professor, Coach, consultor e apaixonado por educação e desenvolvimento humano e, ainda, pai da Raphaela e do Theo.

Outros canais para comunicação:

E-mail haussmancontador@bol.com.br

WhatsApp 21 986983000

Nosso dicionário:

*Profissão – Segundo o dicionário, uma profissão é um trabalho habitual de uma pessoa por meio do qual ela consegue os meios necessários à sua sobrevivência; emprego, ofício.

*Missão – Uma missão pode ser entendida um propósito ou uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um dever, uma obrigação a executar.

*Super-heróis – Um super-herói é um personagem fictício de uma obra ficcional que possui poderes fantásticos e extraordinários, como voar ou subir paredes com as mãos.

*Ousados – Ousado é um adjetivo da língua portuguesa usado para caracterizar alguém que é corajoso, valente.

*Persistentes – Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos, sem deixar-se abalar facilmente por quaisquer críticas.

*Esperançosos – Ser esperançoso significa acreditar, ter fé em algo.

*Bomba de chocolate – Bomba é um doce de confeitaria feito com massa de farinha de trigo, com diversos recheios cremosos e cobertura de calda de chocolate endurecida.

*Compartilha – Em termos simples, pode-se dizer que compartilhar significa dar algo de nós aos demais. Na sala de aula, o professor compartilha o conhecimento adquirido anteriormente com os alunos.

*Emprego – O emprego é a realização de uma série de tarefas em troca de uma remuneração monetária denominada salário.

*Singapura – Singapura, oficialmente República de Singapura, é uma cidade-Estado insular localizada na ponta sul da Península Malaia. O país é o que apresenta o maior Índice de Desenvolvimento Humano dos países asiáticos.

*Rankings educacionais – O ranking mundial de educação é formado a partir dos resultados da prova PISA, sigla em inglês que significa Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Este exame foi criado em 2000 com o objetivo de fazer um mecanismo de avaliação do ensino básico em todo mundo.

*Entreposto comercial – Local situado geograficamente na rota estratégica entre dois ou mais polos econômicos.

*Hub financeiro – Jargão do mercado que define a parte central de conexão de uma rede de crédito.

*Se essa moda pega – Expressão popular que significa “viralizar” ou “tornar-se comum”.