O radialista e mestre de cerimônia Edinho Silva, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 13:57 horas

Túnel do Tempo

*Robert Hutchings Goddard lança com sucesso o primeiro foguete propelido a combustível líquido do mundo (1926).

*Adolf Hitler ordena o rearmamento da Alemanha violando o Tratado de Versalhes. A obrigação do serviço militar foi reintroduzida para a formação da Wehrmacht (1935).

*Hitler proclama a Boêmia e a Morávia um protetorado alemão (1939).

*É realizado o primeiro teste do Foguete V2 (explode no início do lançamento) (1942).

*90% da cidade alemã de Würzburg é destruído, com 5 000 mortos, em apenas 20 minutos de bombardeio britânico (1945).

*Lançamento da Gemini VIII, o 12º voo espacial tripulado dos Estados Unidos e o primeiro a realizar a acoplagem com o módulo Agena (1966).

*O recém-eleito presidente do Brasil Fernando Collor de Mello por meio de sua ministra da fazenda Zélia Cardoso de Mello declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros (1990).

*O Papa João Paulo II pede desculpas pela omissão e silêncio de alguns católicos romanos durante o Holocausto (1998).

*O único dia entre 1993 e 2002 que ninguém se mata no Reino Unido, de acordo com dados estatísticos da saúde (2001).

*Israel oficialmente entrega a cidade de Jericó para o controle da Autoridade Palestina (2005).

*Morre Yara Vargas, política brasileira (2007).

Zig- Zag

*O famoso grupo de black music ‘As Sublimes’, que estourou nas rádios do Brasil nos anos 90, terá audições seletivas para sua nova formação.

*A marca registrada pertence à empresa RH Soluções Artísticas, do ator volta-redondense Rodrigo Hallvys e ele decidiu que as três novas integrantes serão cantoras do Sul Fluminense.

*As inscrições são gratuitas e podem ser feitas do dia 16 de março a 31 de maio, seguindo os critérios que estão nas redes sociais da empresa. @rhsolucoesartisticas.

*Rodrigo Hallvys é graduado em Teatro, Pós-graduado em Arte e Produção Cultural no Brasil.

*Seu site: www.rodrigohallvys.com.br

*Ontem, no programa The Voice Kids, uma participante de Volta Redonda, fez sucesso e foi alvo de atenções, trata-se de Karen Silva, que interpretou música da cantora Iza.

*Ela acabou sendo apadrinhada pelo cantor Carlinhos Brown.

*Aliás, não é esta a primeira vez que candidatas de Volta Redonda conquistam o título máximo.

*Barra Mansa também tem revelado neste programa seus talentos.

Ondas Cortadas

*Diz se que, no Brasil tudo termina em Samba, Futebol e Praia.

*Exemplo que mesmo diante dos riscos do coronavírus, as praias no Rio de Janeiro bateram recordes de frequentadores.

*A partir de hoje, corre a notícia que não serão permitidas o seu uso.

*É ver para crer.

Sem Saber

*Com a antecipação das férias escolares, por conta do corona vírus, muitos pais, não sabem o que fazer (ou com quem deixar) os filhos dentro de casa, enquanto trabalham.

Sala Vip

*O radialista e mestre de cerimônia Edinho Silva, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços e beijos, de sua bem amada, Amélia Silva e das filhas Paula Chagas Silva de Oliveira e Camilla Chagas Silva França.

*Depois durante todo o dia será homenageado pelos inúmeros amigos.

*Quem também amanhece de nova idade é a Diretora Executiva do Seleto Business Vila Hotel, Claudia Limonge.

*Os primeiros abraços partem de seu amado, Luiz Antônio Carvalho Rezende.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Juh Guimarães; Francielen Cristina; Nathalia Galiardi; Jaime Marcelo Pereira; Paulo Paula; Maira Pereira de Carvalho; Patrícia Granato; Andreara Barozzi.

*A médica Gabrielle Vilela Mezzabarba, aterrissou na manhã deste sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vinda dos Estados Unidos, mais precisamente de New York, estava acompanhada do marido, Marcelo Mezzabarba em tempo de merecido descanso pela ‘capital do mundo’.

*Ela que está na contagem regressiva para a chegada do primeiro herdeiro, aproveitou para comprar roupas do enxoval.

*Depois da Espanha a vez hoje de Portugal de fechar suas fronteiras, para tentar conter as ações do coronavírus.

*Aliás, a American Airlines cancela todos os seus voos para o Brasil.