O Sider Shopping completa, no próximo dia 30 de outubro, 31 anos

*O Sider Shopping completa, no próximo dia 30 de outubro, sexta-feira, 31 anos fazendo parte da história de Volta Redonda e da região Sul Fluminense.

*O empreendimento pode ser considerado um marco para a região.

*Sempre teve o objetivo de oferecer o que há de melhor para os clientes.

*E os clientes não são poucos: o Sider recebia antes da pandemia, diariamente, cerca de 15 mil visitantes.

*Além dos moradores de Volta Redonda, o complexo conta com um grande fluxo de pessoas de outros municípios, como Barra do Piraí, Resende, Porto Real, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral e Itatiaia.

*O sucesso do Sider Shopping é o resultado da grande variedade de opções para compras e entretenimento disponíveis, além de fazer parte da história de Volta Redonda e região e das pessoas que vivem aqui.

*Pioneiro, o Sider Shopping ajudou a fortalecer o comércio da cidade e se juntou aos serviços de destaque que o município já possuía na época.

*O empreendimento é, durante todos esses anos, um local de compras, passeio e lazer para toda a família, onde muitos viveram diferentes histórias.

*Alguns conheceram seu grande amor, casaram e hoje os filhos também começam o namoro aqui, além de outras histórias.

*Quem respirou muito forte ontem, nas imediações da Vila Santa Cecília, pode ter tido uma sensação de estar ‘obinubilado’.

*Caso isto tenha acontecido, teria uma razão de ser.

*É que foram incineradas 1,5 toneladas de drogas, no forno da CSN.

*Pasmem!! Toda esta quantidade foi apreendida em nossa região e Costa Verde.

*O comando desta ação foi das forças de segurança.

*O empresário Gilson Ferreira de Castro, trocando de idade hoje. Será super abraçado.

*Os primeiros carinhos partem de sua Paula Balbi.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, a agente de viagens, Ana Paula Rocha.

*Ganha os primeiros abraços de seu bem amado, Luiz Fernando Campbell, dos filhos, amizades e clientes de sua Chic Viagens.

*Outros queridos aniversariantes do dia: A arquiteta Dayse Couri Nogueira; Teca Carvalho; Paula Reis; Aline Gouvêa; Marco Esch; Suelen Alves de Matos; Andrea Oliver; Jéssica Real; Jeani Bartolini; Paula Reis; Rafael Santana Fagundes; Edson Carvalho Pinheiro; Alessandra Alcon.