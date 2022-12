O tamanho da derrota - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 13:43 horas

Por Álvaro Oliveira Filho

Talvez você nem fosse nascido naquela época, mas, se gosta de futebol, se costuma acompanhar Copa do Mundo, certamente já ouviu falar na tragédia do Sarriá. Aconteceu na Copa da Espanha, há 40 anos. A seleção brasileira de Telê Santana encantava o planeta, com Falcão, Sócrates, Zico, Cerezo e companhia. Jogava com a vantagem do empate contra uma Itália pragmática, que passara pela primeira fase daquele Mundial sem vencer um jogo sequer. Perdeu por 3 a 2 e foi eliminada. A Itália, do carrasco Paolo Rossi, seguiu para conquistar seu terceiro título. Choramos nós, choraram todos aqueles que admiravam uma geração espetacular. Aquela derrota talvez tenha representado o sepultamento do que se convencionou chamar de futebol-arte.

Outras derrotas foram igualmente doídas. Imaginem, por exemplo, o que deve ter sido perder a final da Copa para o Uruguai, em pleno Maracanã, em 1950. Só de ouvir e ler as histórias da época, dá para sentir a dimensão daquele resultado.

Tudo muito, mas muito diferente do que aconteceu neste 1 a 0 de Camarões sobre os reservas do Brasil. Pode-se discutir se Tite acertou ou errou ao poupar os titulares, pode-se questionar a qualidade do elenco, mas não dá para fazer desta derrota um clima de terra arrasada. Nenhuma das 32 seleções passou pela primeira fase sem perder pontos. Todas as que chegaram à última rodada classificadas, em maior ou menor quantidade, pouparam titulares pensando nas oitavas-de-final. Todas se deram mal.

De todas, o Brasil reserva foi a equipe que apresentou o melhor desempenho. Teve chances de vencer, não aproveitou e acabou castigado no final. Acontece. Perder nunca é bom. Mas deixar de fora os jogadores mais importantes num jogo que representava tão pouco, e a três dias de uma partida decisiva, me pareceu uma decisão inteligente. Não é garantia alguma, sobretudo numa Copa de tantas surpresas. Mas é melhor contar com a equipe titular inteira nesta segunda-feira.

Martinelli mostrou personalidade e passa a ser uma opção interessante para o ataque. Um jogador que sequer estaria no Catar se a Fifa não tivesse autorizado a convocação de 26. Rodrygo ganhou minutos preciosos em campo, caso precise continuar substituindo Neymar.

Foi, em resumo, um resultado chato, mas sem consequências. A Copa do Mundo de verdade começa nas oitavas-de-final.

