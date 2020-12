Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 06:00 horas

Feijoada da Apae

*Em tempo: Lembrando que este sábado acontece a tradicional Feijoada da Apae de Volta Redonda.

*Ao contrário dos anos anteriores, será na base do Drive Thru.

*De manhã, os ingressos para a retirada do marmitex (R$ 15) pode ser na Agridoce Hortifruti, no bairro Aterrado, ou na própria Apae.

*A feijoada será entregue das 12h às 15h.

Zig – Zag

*O tempo continua voando. Ainda bem.

*Que passe logo 2020. E que o Novo Ano traga a todos nós, novas perspectivas de vida e alegrias.

*Enquanto isso, as lojas do comércio e shoppings em todo o país, além dos restaurantes, esperam poder fazer caixa, neste Natal, que é a maior campanha.

*Claro, mantendo todos os padrões de distanciamento, uso do álcool em gel, aferição através de termômetros.

*E na semana seguinte, a chegada do aguardado Réveillon, que também irá garantir faturamento a rede hoteleira, que em sua maioria está com lotação quase completa.

Sala

Vip

*Os médicos Pedro Matioli e Fernanda Di Gregório, aproveitando uma mini férias, no Sul do país.

*No roteiro visitaram Canela, onde aproveitaram para conhecer a Cascata do Caracol.

*Barra Mansa estará ganhando neste sábado, a mais nova atração em produtos de maquiagem multimarcas.

*Trata-se da Marie Jolie. Estão na linha de frente Leonardo Coutinho Alves Meiga, Noéle Montalvão Costa Meiga e Mariângela Meiga.

*A loja fica localizada na Rua Rio Branco 25, no centro da cidade.

*Aniversariantes de sábado: Em Lisboa, Adriana Boscoli; Ana Claúdia Silva Márcio Netto; Thaís Ávila; Karla Vieira; Maria José Santiago Pereira; Camila Marinho; Karla Vieira.

*Aniversariantes de domingo: Débora Leal; Ariane Cruzeiro Rocha; Regina Chiarello; André Vieira Canedo; Sinue Almeida Reis; Júlio Lisboa; Victor Oliveira; Elza Silva; Rafaela Maia; André Vieira Canedo; Dirlene Tavares; Jéssica Lima Ritson.

* Aniversariantes de segunda-feira: Ericson Freitas (Luxo’s Bartender); o médico Sérgio Eduardo Pistarino Jr.; Ednéia Campos; Gezane Martins; Vicente Paulo; Moa Carvalho Castro; Néia Campos; Ricardo Raposo; Diva Trindade Cunha.