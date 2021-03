O último sonho cósmico do Stephen Hawking

Matéria publicada em 19 de março de 2021, 16:05 horas

Cientista achava que nosso universo pode ser um entre muitos outros

“Estranhos são os universos que deslizam como bolhas de espuma no rio do tempo. Alguns, muito poucos, movem-se contra a corrente, ou transversalmente a ela. E ainda em menor número são aqueles que se encontram para sempre além do seu alcance, sem nada conhecerem do futuro ou do passado.” Assim começa o conto de ficção científica “A muralha das trevas” que Arthur C.Clarke escreveu no distante ano de 1949. Na época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de universos múltiplos era pura ficção. E nenhum cientista série perderia muito tempo com ela. O multiverso, ou universo múltiplo, era assunto exclusivo para os desenhistas de histórias em quadrinhos, ou autores de ficção como Clarke.

Todavia, para o bem ou para o mal, a ficção científica tem o hábito de se tornar realidade. Nos últimos vinte anos os físicos e cosmólogos começaram a pensar seriamente na possibilidade do nosso universo ser um entre muitos. Entre eles o britânico Stephen Hawking, autor do livro “Uma breve história do tempo”. Dez dias antes de morrer, em 2018, Hawking enviou seu último trabalho para a revista científica Journal of High-Energy Physics propondo uma solução para o problema do multiverso, ou universo múltiplo. Seguindo a teoria clássica de Albert Einstein os cosmólogos calculam que nosso universo começou com uma grande explosão, o Big Bang, há 14 bilhões de anos. Mas essa teoria não explica em detalhes como isso aconteceu.

Para resolver esse enigma Hawking se aliou ao físico norte-americano James Hartle, aplicando a mecânica quântica ao problema do aparecimento do universo. Diferente da teoria da relatividade de Einstein, que explica o funcionamento do universo em grandes escalas de espaço e de tempo, a mecânica quântica explica o funcionamento do mundo submicroscópico dos átomos e das partículas atômicas.

Com a teoria quântica subiu um outro problema. Ela sugeria que o Big Bang teria criado não apenas o nosso universo, mas uma infinidade deles. O que deixou muitos cientistas aborrecidos. Se existem múltiplos universos, então as leis da física, que são a base da nossa ciência, podem não funcionar em outros universos. Que teriam uma física totalmente diferente. O que deixava os cientistas desconfortáveis. Pelo menos um artigo na revista Scientific American dizia que a teoria do multiverso não era uma boa ciência.

Mas Hawking não desistiu. Ele pediu a ajuda de outro físico, o belga Thomas Hertog e aplicou a teoria das cordas ao multiverso. A teoria das cordas diz que as partículas atômicas e tudo o que existe é o produto de filamentos microscópicos que vibram com frequências diferentes. Usando a matemática da teoria das cordas, Hawking e Hertog concluíram que os universos múltiplos, que emergiram do Big Bang só podem ter as mesmas leis físicas do nosso. E portanto nossa física funciona em todos eles. Hertog chegou a sugerir que podemos detectar a existência dos outros universos examinando a radiação de micro-ondas deixada pelo Big Bang.

Mas isso deixa em aberto a questão do tempo. Em sua obra de ficção Clarke imaginou universos congelados no tempo, sem amanhã ou ontem. E universos onde o tempo anda para trás e os amanhãs precedem os ontems. Como naquela história do Benjamin Button.

Pelo menos um cientista acredita que isso é possível. Há alguns meses o site da BBC Brasil postou uma entrevista com Julian Barbour, um professor de física aposentado da Universidade de Oxford e autor do livro “The end of time” (O fim do tempo). Barbour acha que o tempo pode correr em duas direções e não apenas do presente para o futuro. E que o universo evolui para uma complexidade crescente, e não para o caos e a entropia como prevê a física clássica.

Quem poderá responder? Como disse o biólogo britânico John Haldane “o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar.” Uma declaração que a ciência de Hawking e a imaginação de Clarke parecem contestar.