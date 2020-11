O universo do futebol está em luto com a morte do ídolo Maradona

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 06:10 horas

Túnel

Do Tempo

*Morre Grande Otelo, ator, comediante e cantor brasileiro (1993).

*O presidente da República Jorge Sampaio reúne-se com Jacques Chirac, em Paris, a quem solicita o apoio da França para o Timor-Leste (1996).

*Mikhail Gorbachev funda o Partido Social-Democrata Russo (2001).

*O Concorde é retirado dos voos comerciais (2003).

*O Grêmio se torna campeão da série B do campeonato Brasileiro num jogo histórico contra o Náutico, conhecida como a “Batalha dos Aflitos”.

*Atentados terroristas atingem a cidade de Bombaim, na Índia, causando a morte de pelo menos 125 pessoas e ferindo centenas (2008).

*A NASA envia o ROV Curiosity para explorar solo de Marte (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Ministério Público.

*O universo do futebol está em luto com a morte ontem do ídolo Maradona.

*Pode-se dizer que, mais do que um mito, foi incomparavelmente o melhor jogador do mundo.

*Irreverências, polêmicas e controvérsias à parte.

Tempo

Para Trair

*Segundo pesquisa realizada pelo maior site Ashley Madison, a possibilidade de traição aumenta entre os 40 e 50 anos de idade.

*O estudo utilizou a base de dados com mais de 16 milhões de pessoas que participam do site para relacionamentos extraconjugais e revelou que a maioria dos cadastrados está com 39 ou 49 anos.

*Entre as mulheres com idade na faixa entre 30 e 40 anos, as de 39 representam 24%.

*Parece que no caso das mulheres casadas essa idade, muito próxima aos 40, assusta, mexe muito com a auto estima. Então, elas recorrem a esse serviço.

*Pesquisas anteriores revelaram que algumas mulheres casadas usam o site exatamente para isso, para sentirem-se mais bonitas, desejadas.

*”Isso com certeza aumenta a auto estima delas”, declara Eduardo Borges, diretor do AshleyMadison no Brasil.

*Segundo Borges, no caso dos homens a idade crítica seria 49 anos, quando ter uma amante parece fazê-los se sentirem mais viris.

*A pesquisa aponta que 25% das pessoas do sexo masculino cadastradas no site têm essa idade.

Sala

Vip

*Quem esteve trocando de idade ontem, foi o médico Paulo Baltazar.

*Ganhou os primeiros abraços e beijos de sua bem amada, Marri Baltazar, e dos filhos.

*Depois durante todo o dia foram muitas homenagens em torno do querido aniversariante, e que se estenderá no dia de hoje.

*Despertando com sua mais nova idade, Jane Couri Nogueira.

*Os primeiros abraços partem dos filhos, o médico Reinaldo Couri, Denise Moscon e da arquiteta Dayse Couri, além de genro, da nora Patrícia Carvalho, dos netos e bisneto.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Gilmar Marinho (Jacutinga Pesca, Camping, Náutica); Gerusa Souza; Daniele Miranda Costa; Cris Oliveira; Davi Vasconcelos; Francisco Edmilson Duarte; Daany Gama; Vando Amorim.