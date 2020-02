O Vitória Restaurante e Choperia tem se tornado palco para reunir um grande número de pessoas em confraternizações

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 14:23 horas

Túnel

Do Tempo

Voltaire é iniciado na Maçonaria, numa das cerimônias mais brilhantes da história da maçonaria mundial (1778)

Tabela cronológica da Revolução Francesa: aliança entre Áustria e Prússia (1792).

História da Antártica: o caçador de focas estadunidense, capitão John Davis faz o primeiro desembarque no continente (1821).

Gustave Flaubert é absolvido da acusação contra seu livro Madame Bovary, considerado imoral (1857).

Formação do Partido Trabalhista do Reino Unido (1900).

O dia do gráfico é comemorado nesta data em função da grande greve dos operários gráficos de S. Paulo dirigida por João da Costa Pimenta (1923).

Criado o Brasão Oficial do Estado do Rio de Janeiro (1963).

AI-6: são realizadas 33 cassações, dentre elas de 11 deputados da Arena (1969).

Tratado de Maastricht: assinado em Maastricht o tratado que institui a União Européia (1992).

Morre Hussein da Jordânia, rei da Jordânia (1999).

Exploração espacial: lançamento da sonda espacial Stardust (1999).

O Legislativo do Sri Lanka é dissolvido (2004).

Morre Pedro Mattar, pianista brasileiro (2007).

Zig – Zag

* Hoje, Dia Nacional do Gráfico.

* Para quem não tem conhecimento, as pessoas que não comunicarem em tempo hábil a perda de seus cartões de crédito, podem também terem negado sua indenização pela instituição financeira.

* Uma situação neste tema que aconteceu ano retrasado, e foi julgada pela 4ª Turma Cível do TJDFT, que manteve sentença de 1ª Instância e negou indenização a cliente que demorou a comunicar perda/furto de cartão de crédito administrado pelo Itaú Unibanco.

*De acordo com o colegiado, “a comunicação tardia do furto do cartão à instituição financeira impossibilitou a adoção de medidas para evitar sua utilização por terceiros, impondo ao consumidor a responsabilidade pelos eventuais prejuízos suportados”.

Primeira

Classe

* A Stileto, na Vila Santa Cecília, está com uma tentadora promoção em calçados e bolsas. É bom a clientela ir ‘correndo’.

* Como diz o velho adágio: O que é bom, dura pouco.

* Aliás, na Stileto também é possível se adquirir os convites para o Carná Folia, que estarei promovendo dia 15 de fevereiro no Hotel Bela Vista.

* Uma noite de muito glamour, alegria e alto astral.

* É sempre bom tirar a dúvida de muitos leitores desta coluna.

* É grande a quantidade que gostaria de ir aos meus eventos, porém fica na expectativa de serem convidados.

* Quando marco as pessoas no Facebook, são minhas conhecidas, que sempre estão participando.

* A marcação é apenas para lembra-las, qual atração da vez.

* Meus eventos são de adesões, basta apenas adquirir os convites.

* Vou ficar feliz em ampliar a lista de participantes.

* Mais informações: (24)9 8111 8211 (WhatsApp).

* Adiléa Barcelos Netto, despertando hoje com sua mais nova idade.

* Ganha os primeiros abraços de seu bem amado, o médico Marino Clinger Netto.

* Depois serão muitas homenagens dos familiares e amigos.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Rosane Pisaneschi Martinho Batalha; Niêdja Oliveira; Suzana Pires; Olguita Rodrigues; Mariana Pimenta; Bruna Reis; o advogado Brener Castro; o dentista Jorge Pantaleão Alves; Ariana Freitas; Magda Silveira Dominguez; Mariana Rocha; Solange Meireles; Jéssica Lopes.

Sala

Vip

* O Vitória Restaurante e Choperia tem se tornado palco para reunir um grande número de nomes/notícia, nas confraternizações de aniversários e formaturas.

* Na quarta-feira, não foi diferente, onde 3 aniversariantes desfrutaram do aconchegante espaço para brindarem suas trocas de idade.

* Foram eles: Bruno Saade, Karen Magalhães e Jefte Castro.

* Muita animação e alto astral ao som do cantor Jorge Guilherme com seu eclético repertório.

* Aliás, tem sido enorme a lista de cantores a se apresentarem diariamente.

* Sem falar, do encanto dos proprietários, empresários José Fardim e Karla Falcão.

* Hoje será a vez da promoter Sheila Pedron, comemorar lá e cantar o tradicional ‘Parabéns pra você’.

Faltam 8 dias para o Carná Folia