Ômicron, o agente do espaço

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 17:33 horas

Filme de 1963 deu origem a fake news nas redes sociais

Na semana passada o mundo estava em polvorosa com a nova variante da Covid designada pela letra grega Ômicron. E como essas situações de pânico sempre geram uma onda de boatos, começaram a dizer, nas redes sociais, que a nova mutação do vírus tinha sido prevista por um filme de ficção científica dos anos de 1960. Realmente, existe um filme de ficção chamado “Omicron-o agente do espaço” (assim mesmo, sem acento no O) que foi muito elogiado pela crítica quando passou nos cinemas, no distante ano de 1964. Só que o filme do diretor Hugo Gregoretti não tem nada a ver com vírus ou pandemia. É uma história sobre um operário italiano possuído por um alienígena incorpóreo do espaço sideral.

É mais ou menos como aquele filme A Hospedeira, da Stephenie Meyer, só que aqui o objetivo é satirizar as condições de trabalho dos operários italianos, no início da década de 1960. “Omicron-o agente do espaço” é um típico exemplar do neorealismo italiano. Aquela escola de cinema da “câmara na mão e a ideia na cabeça”, que deu origem ao cinema novo aqui no Brasil. O filme foi todo rodado nas ruas de Roma, com algumas cenas gravadas em um hospital e na linha de montagem de uma fábrica. Não há efeitos especiais e tudo depende da atuação do ator Renato Salvatori, que através de caretas e trejeitos passa a ideia do homem possuído por uma inteligência de outro planeta.

No começo do filme, um grupo de crianças brincando encontra o corpo de um homem dentro de uma tubulação. A polícia é chamada e os legistas ficam impressionados com a rigidez do corpo, algo que nunca tinham visto. O homem é identificado como sendo um operário chamado Trabucco, que morava em uma pensão e trabalhava na linha de montagem de uma fábrica de giroscópios. Mas quando os legistas tentam fazer uma autópsia, Trabucco ressuscita dentro do necrotério. Na verdade ele não estava morto, apenas congelado num estado de animação suspensa.

Em estado catatônico, o homem é mandado para o hospital. Onde começa, lentamente, a recuperar os movimentos e a fala. Na verdade ele esta dominado por uma entidade extraterrestre. O Omicron do título. Que veio ao nosso planeta estudar a espécie humana e preparar uma invasão de sua raça. A coisa toda se complica quando Trabucco, dominado pelo Omicron, se transforma num operário padrão. Conseguindo montar 150 peças de giroscópio num dia. O que gera um conflito. O gerente da fábrica quer usa-lo para aumentar a produção e a eficiência da linha de montagem. Mas os outros operários temem ser obrigados a produzir no ritmo frenético do colega. E resolvem se livrar dele.

“Omicron- o agente do espaço” pode ser visto no Youtube, com legendas em espanhol. É só um filme B, feito com pouquíssimos recursos, que ganhou uma fama inesperada na internet por causa da nova variante da Covid 19. Para complicar ainda mais as coisas, a pessoa que espalhou o boato nas redes sociais, fez uma montagem com o cartaz de outro filme de ficção, “Fase 4 – destruição” de 1974, do cineasta Saul Bass, que é sobre um ataque de formigas inteligentes. E que também não tem nada a ver com o vírus. O que demonstra, mais uma vez, que não se deve acreditar em tudo que aparece na internet.

A rede mundial de computadores pode ser uma ferramenta poderosa, e uma fonte de informação para quem sabe usa-la. Mas é preciso buscar informações em sites confiáveis e não acreditar nas teorias de conspiração e nos boatos espalhados nas redes sociais.