Os advogados Victor Jácomo e Júnia Santos estão completando 12 anos de felicíssimo casamento

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 06:55 horas

Túnel do Tempo

Sábado:

*Lançamento de “O Livro dos Espíritos” , que marca o nascimento do Espiritismo, na França, por Allan Kardec (1857).

*Ocorre o terremoto de São Francisco (1906).

*Segunda Guerra Mundial: Ataque Dolittle – os Estados Unidos, lançam um ataque a Tóquio em resposta ao ataque a Pearl Harbor (1942).

*Morre Albert Einstein, cientista alemão (1955).

*Assinatura da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961).

*Estreia o primeiro telejornal matutino brasileiro, o Bom Dia São Paulo (1977).

*Um bombista suicida destrói a embaixada norte-americana em Beirute, no Líbano, causando a morte a 63 pessoas (1983).

*Morre Nelson Gonçalves, cantor brasileiro (1998).

*Começava o conclave que elegeria mais tarde o Papa Bento XVI (2005).

*Adobe Systems compra a Macromedia por 3.4 bilhões de dólares.

Domingo:

*Joana d’Arc é canonizada (1909).

*Criação da Arquidiocese de Aparecida pelo Papa Pio XII (1958).

*Publicação do que se tornaria a Lei de Moore pela Electronics Magazine, em 19 de abril, um artigo de Gordon Moore sobre a evolução dos Circuitos Integrados (Chips) (1965).

*Luiz Inácio Lula da Silva, então líder sindical no ABC paulista, é preso pelo DOPS, a polícia política do regime militar (1980).

*Primeira emissão da série televisiva Os Simpsons (1987).

*Nos Estados Unidos: Atentado de Oklahoma City, Timothy McVeigh coloca explosivos no edifício federal Alfred P. Murrah, causando 168 mortos e mais de 500 feridos (1995).

*Morre Walter D’Ávila, ator brasileiro (1996).

*Após quatro votações, o conclave elege Joseph Cardeal Ratzinger como Papa, que assume o nome de Bento XVI (2005).

*Inauguração do Cassino de Lisboa, no Parque das Nações (2006).

Zig–Zag

*Sábado: Dia do Espírita, Dia de Monteiro Lobato (Lei Federal nº 2.402/02 – Fonte – Ministério da Educação Brasil), Dia Nacional do Livro Infantil, Dia Mundial dos Monumentos.

*Domingo: Dia do Índio (no continente americano), Dia do Exército Brasileiro, em homenagem à vitória brasileira na 1ª Batalha dos Guararapes, Dia de Santo Expedito, Dia do Psicomotricista.

*Em continuidade aos trabalhos de manutenção e limpeza da cidade, a prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SMI), iniciou na quinta-feira, dia 16, uma nova etapa de sanitização e higienização em vias, espaços públicos e outros pontos da cidade.

*As equipes estiveram na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no Retiro; na 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Vila Mury; e na sede da Guarda Municipal (GMVR), na Ilha São João.

*O trabalho faz parte do combate à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

*A ação envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida, que foram aplicados em calçadas, pontos de ônibus, entradas de agências bancárias e supermercados do Retiro, no pátio e entrada da Risp, e em diversos locais da sede da Guarda Municipal, como estacionamento, pátio, academia, entre outros.

Sala Vip

