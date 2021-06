Os chineses e sua ‘estrela hóspede’

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 20:13 horas

Observatório descobre a origem de raios cósmicos de altíssimas energias

No ano de 1054, astrônomos chineses registraram o aparecimento de uma nova estrela no céu. Eles a chamaram de “estrela hóspede” e ela era tão brilhante que podia ser vista durante o dia. Todavia, esse esplendor durou pouco e a nova estrela desapareceu em poucas semanas. O mistério só foi solucionado com a invenção dos grandes telescópios. Em 1731 o astrônomo inglês John Bevis apontou seu telescópio para o ponto exato do céu, na constelação do Touro, correspondente a estrela perdida e viu uma grande nuvem de gás, que foi batizada com o nome de Nebulosa do Caranguejo.

Em 1921 outro astrônomo, Carl Lampland, percebeu que a nuvem estava se expandindo. Como uma explosão em câmara lenta. E percebeu que a “estrela hóspede” dos chineses era na verdade o resultado da explosão de uma estrela gigante, uma supernova. Novos estudos, com instrumentos modernos, a bordo de satélites artificiais, confirmaram a hipótese. No centro da nebulosa do Caranguejo encontra-se o coração encolhido da estrela que explodiu. Uma bola de nêutrons com 28 quilômetros de largura que gira com uma velocidade de trinta vezes por segundo emitindo raios X e gama. É o pulsar do Caranguejo que fica a 6500 anos-luz da Terra.

Com o desenvolvimento econômico que transformou a China em uma potência tecnológica e industrial os chineses voltaram a observar sua “estrela hóspede”. E descobriram que ela é a origem dos chamados raios cósmicos de altíssimas energias. A nova descoberta chinesa foi feita por um observatório que ainda nem foi concluído.

Conhecida pela sigla em inglês LHAASO, de Observatório de Chuveiro de Partículas de Alta Altitude a instalação esta sendo construída no alto da montanha Haizi, no planalto tibetano. Seu objetivo é observar os raios cósmicos, partículas atômicas com altíssimas energias que chegam na Terra o tempo todo, vindas de todas as direções do espaço. Num estudo liderado pelo astrofísico Siming Liu, da universidade de Jiaotong, em Chengdu, o observatório registrou os raios cósmicos vindos da nebulosa do Caranguejo. E encontrou partículas com energias da ordem de petaeletronvolts, ou um quadrilhão de elétrons volts. E entre elas havia partículas chamadas de Pevatrons, com energias cem vezes maiores do que as produzidas pelo Grande Colisor ede Hadrons, do CERN, o maior acelerador de partículas da Terra.

Quando essas entidades super energéticas atingem a atmosfera do nosso planeta elas produzem uma chuva de partículas com energias menores. Que só podem ser detectadas a grandes altitudes. É por isso que o novo observatório chinês é chamado de “observatório de chuveiro de partículas” e fica no alto platô do Tibete, nas montanhas do Himalaia.

Por enquanto o observatório só pode indicar as regiões do céu de onde vêm esses raios cósmicos. Além da Nebulosa do Caranguejo, eles também parecem ter origem num conhecido berçário de estrelas na constelação do Cisne.

Mas quando o LHAASO estiver concluído, ele vai ter milhares de detectores de partículas espalhados por uma área de um quilômetro quadrado. Então será possível determinar com precisão quais os fenômenos cósmicos que estão produzindo essas partículas. Acredita-se que fortes campos magnéticos, associados com estrelas mortas, como os pulsares, e estrelas em formação, como as do berçário do Cisne, agem como aceleradores de partículas naturais. E com uma energia muito maior do que a das máquinas humanas.

Jorge Luiz Calife