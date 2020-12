Os comerciantes em todo o país apostando todas as ‘fichas’ nesta contagem regressiva para o Natal.

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Estreia do ballet O Quebra-Nozes (1892).

*Os Aliados invadem o Timor (1941).

*O Uruguai é admitido como Estado-Membro da ONU (1945).

*O Japão é admitido como Estado-Membro da ONU (1956).

*Criação da hoje Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (1960).

*O dólar é desvalorizado pela segunda vez na história dos Estados Unidos (1971).

*Início de atividade do vulcão Kilauea, Havaí, Estados Unidos (2005).

*ONU cria o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, anualmente (2007).

*Madonna dá show em São Paulo com sua Sticky & Sweet Tour (2008).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional dos Migrantes (Unesco), Dia Mundial de Conscientização do Autismo; Dia do Museólogo (Brasil), Dia de Nossa Senhora do Ó.

*O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, Gilson de Castro, recebeu uma moção de aplauso da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL.

*A entidade concedeu essa homenagem na celebração de seu Jubileu de Diamante, reconhecendo a contribuição de Gilson para o desenvolvimento do comércio da cidade durante seu mandato.

*“Ao final de um ano muito trabalhoso e de muita dedicação, me sinto honrado e extremamente grato por receber essa moção, na comemoração de 60 anos da CNDL. É algo que vai ficar marcado sempre e um sinal de que estamos no caminho certo. Estou muito feliz e motivado para seguir contribuindo para fortalecer cada vez mais os lojistas de Volta Redonda”, comentou o presidente da CDL-VR.

*Durante 2020, a CDL-VR realizou diversas ações em prol dos associados, como a suspensão da cobrança de mensalidade por cinco meses por conta da pandemia que gerou uma grave crise econômica, com o fechamento do comércio.

*Também promoveu campanhas de conscientização sobre prevenção ao coronavírus.

*E ainda como apoio aos lojistas está realizando a campanha Natal Família Digital sem custo para os associados, com sorteios de 200 vales-compra de R$ 100,00, além de outras que foram feitas em datas importantes, visando incentivar as compras na cidade, de forma segura, respeitando as normas sanitárias vigentes.

Nova

Atração

*Será hoje pela manhã, a inauguração da mais nova atração no setor supermercadista de Volta Redonda.

*Trata-se do Hiper Bramil.

*Agora em gigantesca área própria.

*Trata-se da 21ª loja do Bramil Supermercados, a maior rede de supermercado do interior do Estado do Rio de Janeiro, que possui quase 7 mil colaboradores em toda companhia.

*O local escolhido para receber o novo empreendimento foi o bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, que está entre os três maiores do município, com mais de 30 mil habitantes.

*A expectativa é que o estabelecimento gere mais de 200 empregos diretos.

*Fator de extrema importância, tendo em vista o momento econômico que o país vive em decorrência da pandemia.

*No valor de R$ 16 milhões, o empreendimento contará com três fases de investimentos.

*A primeira delas consiste no supermercado, a segunda na instalação das lojas âncoras (que poderão contar com a presença de grandes filiais), e a terceira no complexo comercial que reunirá grades filiais de lojas de eletrônico, vestuário, entre outros, com o objetivo de oferecer serviços que a comunidade local ainda não possui.

*A área de venda tem 2.000 m², conta com 300 vagas de estacionamento e 12 mil produtos cadastrados na loja – localizada no maior bairro do município.

*Para o diretor do Grupo Mil, Josemo Júnior, a ampliação da rede e do Grupo Mil como um todo é uma das metas para o próximo ano. “Estamos crescendo em todas as atividades que atuamos principalmente nas relacionadas à construção civil. Entretanto, nosso foco em 2021 será justamente impulsionar as vendas de varejo, com mais lojas e a criação de novas bandeiras. Além disso, estamos prospectando novas áreas no município de Volta Redonda, pois a cidade está no nosso planejamento estratégico de crescimento”, salientou.

*A nova loja do Bramil Supermercados fica na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, próximo a Ilha São João.

Sala

Vip

*Fazendo um ano hoje com muito sucesso, que o cirurgião plástico, Dr. Leopoldo Menezes promoveu a festa de inauguração da FacePrime (Harmonização Facial).

*Não para aí. Ele perto de concretizar novos projetos em sua área médica.

*Os comerciantes em todo o país apostando todas as ‘fichas’ nesta contagem regressiva para o Natal.