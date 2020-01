Os empresários José Fardim e Karla Falcão, estão de parabéns.

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 08:45 horas

Túnel Do Tempo

* Primeira aparição do Mickey Mouse em banda desenhada (1930).

* Criação do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro (1937).

* Gandhi inicia um jejum em protesto contra as violênicas cometidas por indiano e paquistaneses (1948).

* A produtora Capitol Records lança nos Estados Unidos um compacto (single) com “I Want to Hold Your Hand” e “I Saw Her Standing There” do grupo britânico “The Beatles” (1964).

* Henrique Costa Mecking, o “Mequinho”, torna-se o primeiro brasileiro Grande Mestre de xadrez (1972).

* A ACM processa o Village People por difamação por causa da música YMCA (1979).

* Os Xutos e Pontapés (na altura Xutos & Pontapés Rock and Roll Band) estreiam-se ao vivo, numa sala dos Alunos de Apolo, em Lisboa, num evento em que se celebravam os 25 anos do rock (1979).

* Naufrágio do navio transatlântico Costa Concordia (2012).

Zig – Zag

* Hoje: Dia Internacional do Leonismo.

* A coluna parabeniza hoje, a todos os Lions Clubes existentes ao redor do mundo.

* E especialmente aos Lions Club de Volta Redonda e de nossa região, pelo belo e importante trabalho, desenvolvido em prol das comunidades nos seus mais diferentes setores.

Carná Folia

* Neste período de férias, muita gente se encontra em tempo de merecido descanso, seja pelo litoral, regiões serranas e mesmo em viagem ao exterior.

* Esta coluna, abrindo o calendário de eventos, pretende reunir todos numa oportunidade única e em noite super agradável no maior alto astral para um “esquenta” à chegada da folia de Momo.

* Será o Carná Folia. Anotem na agenda: 15 de Fevereiro (Sábado), a partir das 20h, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

* O traje é a Fantasia ou esporte fino.

* Os convites antecipados podem ser adquiridos a partir de amanhã, na Stileto (Rua 16 nº 61 – Vila Santa Cecília.

* Maiores informações: (24) 9 8111 82 11 e (24) 99941 0602 ambos Whats App.

Nota Triste

* Faleceu ontem, o empresário Jairo Rodrigues da Silva.

* Seu corpo está sendo velado no Portal da Saudade, onde será sepultado hoje às 14h.

Sala Vip

* Os empresários José Fardim e Karla Falcão, estão de parabéns.

* Seu Vitória Restaurante e Choperia está mesmo consolidado como o melhor espaço para as confraternizações de aniversários e para quem deseja se divertir num ambiente familiar e de muito alto astral.

* A diversidade de atrações artísticas com músicas ao vivo é surpreendente.

* No sábado não foi diferente, onde muitos nomes/notícias compareceram.

* Cátia Vianna, bem como outros aniversariantes do dia e seus convidados divertiram a valer.

* Estiveram se apresentando as duplas Noelle e Junior e Peter & Allan, intercalados pelo ‘expert’ DJ Zezinho.

* Sem falar na deliciosa gastronomia e Chope hiper gelado..

* No sábado, conforme a coluna havia divulgado, a ‘designer de interiores’ Cátia Vianna, esteve lá comemorando sua mais nova troca de idade: 51 anos.

* Aniversariantes do dia: Rodrigo Harthman; Felippe Koz; Simone Carvalho; Edmar Vital; Aline Almeida; Mateus Liebstein; Renata Castro Alves Fernaine; Joice Igor Fabiano; Elizabethy Costa; Larissa Bastos; Mat Sandrez; Bete Silva.

* O ‘restaurateur’ Pedro Oliveira, leia-se Enoteca Serrana, em Penedo, sempre com mais novidades para sua clientela.

* Este ano novos projetos estarão sendo inaugurados em Volta Redonda.

* É a sinalização de que a cidade se encontra em plena ascensão.