Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel

do Tempo

*A margarina é patenteada em Paris (1869).

*Primeira Guerra Mundial: início da Segunda Batalha do Marne, a última ofensiva alemã na frente ocidental. Os exércitos alemães são derrotados ao tentar tomar Paris (1918).

*É fundada a primeira filial dos Alcoólicos Anônimos em Londres (1948).

*Tropas americanas (marines) invadem o Líbano (1958).

*Um jato soviético desembarca no aeroporto de New York iniciando os vôos comerciais entre a União Soviética e os Estados Unidos (1968).

*Os Estados Unidos e a União Soviética iniciam missão conjunta Apollo-Soyuz (ASTP) (1975).

*Massacre de Orly: um atentado bombista levado a cabo pela organização armênia ASALA provoca 8 mortos e 55 feridos num balcão de check-in da Turkish Airlines no aeroporto de Orly, em Paris (1983).

*Naufrágio do barco Correio de Arari, no Pará, mata 58 pessoas (1988).

*Morre Gianni Versace, estilista italiano (1997).

*Harry Potter e as Relíquias da Morte: É lançado o último filme da saga Harry Potter (2011).

Zig – Zag

*A compensação de energia solar fotovoltaica foi regulamentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) através da Resolução Normativa 482, criada em 2012, que determina que a energia renovável fornecida à central elétrica seja revertida em economia financeira ao responsável por sua geração.

*De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado do Rio de Janeiro ocupa o 7º lugar no ranking de produção deste tipo de energia.

Boa

Sorte

*Os empresários Nestor Rocha e Liliana Rodriguez se dedicam a uma atividade que amam.

*Total preservação e resgate histórico na riqueza cultural de uma das mais importantes fazendas do Vale do Café: Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras.

•Totalmente restaurada respeitando o patrimônio histórico cultural, a fazenda tornou se também num estrelado hotel.

*Que deverá voltar às suas atividades, interrompida pela Covid-19.

*Aliás, o casal, acaba de completar 34 anos de felicíssimo casamento.

Tolerância Zero

*Cansados de assistirmos há anos cenas de corrupção, que parece seguirem de uma tradição, de governante para governante, e muitos políticos ainda impunes até hoje, fazem da população esta reação de tolerância zero.

*Não ficaram esquecidas as denúncias divulgadas nos noticiários, em cenas filmadas de dólares na cueca, no paletó, meias, bolsas, além de malas de dinheiro, sem falar nos escândalos do mensalão.

*O resultado é esta ida para as ruas, numa demonstração de que o mesmo povo que elege também derruba.

*Esta nota que parece atualizada é de minha coluna, já de alguns anos.

*De lá para cá, nada mudou. Pelo contrário, mais umas dezenas de denúncias continuam acontecendo, inclusive agora na pandemia.

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: o jornalista Dicler Mello Souza, aqui do jornal DIÁRIO DO VALE; o publicitário Sérgio Faria; Andréia Holmes; Maria Carolina Ferreira; Patrícia Dutra; Márcio Campos Pereira; Fernandinho Sampaio; Hercília Naves; Mônica Almeida; Sergio Faria; Marco Antônio Rodrigues Gomes; Gabrielle Rodenburg; Elma Fernandes Jacob; Elvis Ribeiro; Ricardo Novaes; Rita Dias; Fátima Estevão; Tamires Ferreira; Roberta Braz; Solange Alvarenga.

*A coluna continua publicando fotos do ícone, Martha Rocha.

*Vale comentar a homenagem entre outras centenas ao longo de sua trajetória.

*Me refiro, a impressão de suas mãos, colhidas pelo Carlos Alberto Afonso, proprietário da Livraria Toca do Vinicius, localizada na Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema, no ano de 2009.

*A iniciativa foi para o projeto ‘Calçada da Fama’, que terá as impressões numa Praça em Ipanema.

*No total serão cem famosidades.

*Faltando muito pouco para completar.

*Integrantes da Banda de Ipanema estiveram presentes e entre algumas músicas, tocaram para a eterna Miss Brasil, Cidade Maravilhosa.

*A coluna publica também algumas fotos de um badalado evento realizado no Copacabana Palace, em torno da escritora Gloria Perez, pela minissérie Amazônia.

*Martha Rocha, roubou a cena, todos os famosos queriam um clique com a eterna Miss Brasil.