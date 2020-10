Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 06:20 horas

Sala

Vip

*Os empresários Ricardo Bartolomeu e Rita Bartolomeu, acabam de completar 32 anos de felicíssimo casamento.

*Aniversariantes de sábado: A dentista Claudia Bello de Campos; o publicitário Alcenor Tedesco; A médica Lygia Jerônymo; Hudson Beltrão; Haroldo Horta; Leandro Inácio; Cláudia Do Nascimento Cuconato; Márcia Polastri; Chamila Monteiro; o publicitário Kevlin Azevedo.

*Despertando domingo com sua mais nova idade, meu irmão, o decorador e paisagista Carlos Costa.

*Receberá em Belo Horizonte, onde reside, inúmeras homenagens dos familiares, clientela e de muitos amigos.

*Outros queridos aniversariantes deste Dia de Todos os Santos: a empresária Eleny Braga; a médica Lu Garani; o jornalista Lu Gastão; o psicólogo João Bosco Millen; Tadeu Freitas; o arquiteto Renato Rebello Serra; a esteticista Margareth Carvalho; Delma Maria Abbud; Sílvia Maria Abbud; Maria Souza; Tatiane Santos; Raphael Mageste; Jackson Emerick.

*Aniversariantes de terça-feira: A agente de viagens, Myrian Araújo da Silveira, leia-se Gold Way; o radialista José Roberto Mendonça; o protético Wladimir Pereira; o advogado Silvano Silva; Nilton Ferraz Jr.; Rejane Kozlowski; Aurora Nunes; Maria Helena Amorim; Maria Cláudia Valle Oliveira.

*A dentista Lílian Campos Michelstaedter, que também é psicóloga, completando 46 anos de formada.

*As empresárias Jucimar Carneiro e Bianca Ferraz, estão perto de comemorarem os dois anos de sucesso de sua loja Josi Modas, no Shopping Park Sul.

Além

do Jardim

*As floriculturas estão vivendo seu momento de alta.

*Tudo por conta da tradição de muita gente que aproveita estes dias que antecedem Finados para levar flores aos túmulos dos entes queridos.

*Na segunda-feira então, nem se fala.

Início

do Fim

*Com a aproximação da chegada do fim do ano, vale as observações: Um estudo feito por um psicólogo de uma universidade britânica, divulgado no jornal britânico The Guardian, revelou o que as pessoas devem fazer, se querem concretizar suas resoluções de ano novo.

*Segundo a pesquisa, liderada pelo psicólogo Richard Wiseman, da University of Hertfordshire, a maioria das pessoas não consegue cumprir suas resoluções de ano novo por usar estratégias que não funcionam para tentar alcançar seus objetivos.

*Mas, mudar essas estratégias, optando, por exemplo, dividir o objetivo final em uma série de pequenos objetivos e se dar uma recompensa a cada passo, aumenta as chances de sucesso, diz o estudo.

*Wiseman disse que as técnicas mais bem-sucedidas tendem a ser aquelas onde a pessoa faz um plano e tenta ajudar a si própria no alcance do seu objetivo.