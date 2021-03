Os morcegos, o vírus e os brasileiros

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 19:54 horas

Covid-19 encontrou no Brasil o ambiente ideal para se multiplicar

Faz um ano e três meses que o mundo tomou conhecimento da existência do SARS Covid-19. Um novo tipo de vírus altamente contagioso e mortal. Ele foi detectado primeiramente na região de Wuhan, na China, e de lá se espalhou para a Europa e o resto do mundo. Uma hipótese inicial dizia que o vírus teria sido transmitido por animais, como morcegos, e que o foco estaria em um mercado de carnes na cidade chinesa. Mas os morcegos, coitados, eram inocentes e a ideia de que eles fossem a origem do vírus nunca foi levada a sério.

Recentemente uma equipe internacional de pesquisadores da Organização Mundial da Saúde esteve em Wuhan. Depois de vários contratempos terminaram o seu trabalho e voltaram para a Europa sem resultados. Chegaram a sugerir que o novo coronavírus tinha chegado aos seres humanos através da carne congelada de texugos, vendida no mercado de Wuhan. Hipótese que o biólogo Bret Weinstein, professor da universidade de Princeton, considerou “difícil de engolir”. Ele lembra que a cidade de Wuhan aloja um instituto de pesquisas que fazia experiências de manipulação de vírus. Instituto que a equipe da OMS não chegou a inspecionar. Eu não sei quanto ao leitor, mas também acho altamente suspeito que um vírus terrivelmente contagioso tenha surgido em uma cidade com um laboratório onde eram feitas experiências com vírus. Inclusive as chamadas pesquisas de “ganho de função”, onde o vírus é modificado para ficar mais contagioso. Como disse o professor Weinstein, não há nenhuma evidencia de que o Covid-19 possa ser transmitido por carne congelada. O que sabemos é que ele parece otimizado para transmissão através de aerossóis e partículas de saliva. E o cientista de Princeton conclui seu raciocínio dizendo que um vírus capaz de infectar 100 milhões de pessoas em um ano, inclusive invadindo tecidos diferentes, não pode ter vindo de carne congelada.

A missão da OMS diz que não estava equipada para examinar o Instituto de Virologia de Wuhan. Não importa, se o Covid-19 surgiu de um acidente naquele laboratório, a essa altura do campeonato todas as evidências já foram apagadas. A verdade talvez nunca seja encontrada. Mas não importa qual foi a origem do Covid-19. Foi no Brasil que o vírus vindo da China encontrou as condições perfeitas para se multiplicar e prosperar: Um governo negacionista e incompetente, um povo que se recusa a seguir as medidas essenciais de proteção e distanciamento. E o resultado está aí. Enquanto escrevo essas linhas o número de mortes esta batendo recordes todo o dia. Os sistemas de saúde da maioria dos estados estão a beira de um colapso. Santa Catarina não tem mais leitos disponíveis e tenta transferir pacientes para outros estados e o Distrito Federal acaba de decretar estado de calamidade pública.

Não faltaram advertências. Há mais de 30 dias que infectologistas e médicos advertiam para um tsunami neste mês de março. Os dados apontavam para um catástrofe nacional mas o governo não fez nada. A campanha de vacinação segue a passo de tartaruga. E a vacinação sozinha não vai conter a propagação do vírus. No Reino Unido a vacinação foi acompanhada de um lockdown nacional que deixou os ingleses presos em suas casas durante um mês. Na verdade, dizem os cientistas, a vacina sem lockdown pode até piorar a situação. Porque o vírus em contato com pessoas que só tomaram uma dose de vacina pode sofrer novas mutações.

Como disse o virologista Bill Hanage, da universidade de Harvard, deixar a covid proliferar como esta acontecendo no Brasil é como comprar um bilhete de loteria para o vírus. Porque ele pode sofrer uma mutação que anule o efeito das vacinas.

O Covid-19 pode até ser made in China. Mas ele já tem duas versões made in Brasil. A variante P-1, que surgiu em Manaus, e a P-2 que surgiu em Macaé. Todas mais agressivas e contagiosas. Transformado em incubadora de Covid-19 o Brasil torna-se assim uma ameaça planetária que preocupa cientistas de todo o mundo.