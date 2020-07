Matéria publicada em 11 de julho de 2020, 07:00 horas

*Após contato com o novo Secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, na quarta-feira, o Deputado Estadual, Marcelo Cabeleireiro teve do mesmo a garantia da retomada de funcionamento do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

*A unidade hospitalar que teve o atendimento suspenso, retornou em parte, após ser quitada a primeira parcela, referente ao mês de março, algo em torno de R$ 3 milhões, com pagamento de pessoal.

*A expectativa é de que as parcelas de maio, junho e julho sejam quitadas integralmente. *Graças a uma força tarefa feita nas últimas 36 horas pela direção do Zilda Arns também estão liberados 20 leitos para tratamento intensivo e outros 20 para enfermaria, e as solicitações dos pacientes já estão sendo direcionadas.

*O parlamentar que vem se pronunciando durante as sessões remotas no plenário da ALERJ sobre as dificuldades enfrentadas no hospital, tem sido enfático em dizer que o governo do estado precisa responder de maneira mais rápida as demandas na área da saúde.

*“Recentemente o governador Wilson Witzel postou um vídeo a mim direcionado e ao colega deputado, Gustavo Tutuca, de que a situação no Zilda Arns seria normalizada e, desde então, venho recebendo ligações e mensagens pedindo posicionamento sobre a retomada do funcionamento. *Espero que as coisas de fato se normalizem pois tenho feito o que me cabe, cobrar junto ao governo uma resposta à população do Médio Paraíba.

*O Hospital Zilda Arns atende pacientes de todos os municípios da região sul do estado, além de outros que são transferidos, inclusive, da área metropolitana, incluindo a capital.

*Ótimas notícias vindas do mundo encantado de Walt Disney.

*O cronograma segue neste sábado (11 de julho) com a reabertura do Magic Kingdom e Animal Kingdom.

*E logo em seguida, é a vez dos parques Epcot e Hollywood Studios no dia 15 de julho.

*Claro que, seguindo todos os protocolos de segurança, evitando aglomerações, distanciamento social, uso das máscaras faciais.

*Assim que a grande mídia das capitais tomaram conhecimento da vinda de Martha Rocha, para residir em Volta Redonda, ela foi assediada pela imprensa.

*A Revista Caras, foi além, enviou uma equipe para um grande ensaio fotográfico.

*E dedicou umas seis páginas com a famosa eterna Miss Brasil.

*Estampada na capa sua gigantesca foto com a legenda: Martha Rocha, em seu exílio dourado em Volta Redonda.

*Nádia Coutinho, a grande amiga de Martha, abriu as portas de sua bela residência no Laranjal para cenário das fotos.

*Poucos meses depois, uma bonita casa ao lado, desocupou e foi onde Martha residiu, ao lado da amiga.

*Vale lembrar que La Rocha, bateu recordes nas preferências para estrelar com frequência nas capas das revistas principalmente Manchete e O Cruzeiro.

*A coluna continua homenageando Martha Rocha, em um ‘revival’.

*A estilista multidimensional barramansense Carla Câmara, há vários anos residente em New York, vem fazendo sucesso com seus designs em tie dye.

*Detalhe exclusivo uma peça de cada feita à mão, uma por uma.

*Tie dye e Acid Wash que são peças artísticas conceito arte que se veste.

*Quem desejar visitar seu Instagram: @laglaglou

