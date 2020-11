Papai Noel chegou no Shopping Park Sul, em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Segunda Guerra Mundial: Frente do Pacífico. 5 contratorpedeiros norte-americanos interceptam no mar das Ilhas Salomão, perto do cabo Saint-Georges (Nova-Bretanha), um esquadrão japonês de 5 contratorpedeiros que transportam soldados e material para a ilha de Buka. Três contratorpedeiros japoneses são afundados (1943).

*Segunda Guerra Mundial: Um míssil V-2 atinge o armazém comercial de Woolworth na zona leste de Londres, fazendo 160 vítimas (1944).

*Segunda Guerra Mundial: Frente do Pacífico. Filipinas. Os Task Groups 38.2 e 38.3 comandados pelos contra-almirantes Bogan e Sherman atacam os aeródromos ao centro de Luçon bem como a frota japonesa em redor da ilha. Os cruzadores Kumano e Yasoshima são afundados. Os Japoneses enviam toda a sua restante força aérea contra os norte-americanos, os aviões kamikazes danificam os porta-aviões USS Intrepid, USS Essex e USS Hancock, bem como porta-aviões ligeiro USS Cabot, enquanto o USS Independence é danificado devido à explosão de um aparelho norte-americano aquando da aterragem (1944).

*Aprovação do atual Código Civil Português (1966).

*Assinatura, em Argel, entre Portugal e o MLSTP, de um acordo para a independência de São Tomé e Príncipe (1974).

*Independência do Suriname (1975).

*Criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil (1999).

*Desabamento da arquibancada do Estádio Octávio Mangabeira, em Salvador, na Bahia (2007).

*Sebastian Vettel se tornou o mais novo Tri Campeão mundial de Fórmula 1. E também um dos três únicos pilotos a ganhar três campeonatos consecutivos ao lado de Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher (2012).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Doador Voluntário de Sangue no Brasil, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

*Papai Noel chegou no Shopping Park Sul no sábado, e declarou aberto o Natal 2020, embalado pelo novo jingle lançado pelo empreendimento.

*A chegada do Bom Velhinho inaugura a decoração de Natal do shopping, que este ano recebeu uma iluminação especial na sua fachada.

*Rodrigo Mattos, coordenador de marketing do shopping, comemora o momento: “As expectativas são as melhores possíveis, Papai Noel abre o nosso Natal no momento em que reabrimos o cinema e as operações de entretenimento infantil. Estamos entregando à cidade uma decoração que resgata a tradição do Natal, com muito bom gosto e qualidade. Temos um shopping com muitas opções de lazer, alimentação e compras”.

* E completou: “Inauguramos o Xôk’s, operação de chocolates da serra gaúcha, e até o final do ano teremos muitas novidades, com destaque para a loja Miniso, famosa marca de produtos de estilo de vida de inspiração japonesa, e a Constance, loja de calçados femininos com mais de 300 lojas no país, ambas inéditas na região Sul Fluminense”.

*As tradicionais fotos com o Papai Noel ficaram um tanto diferentes este ano.

*Devido à pandemia, o Shopping Park Sul encontrou uma forma de garantir ao Bom Velhinho e às crianças a proteção necessária: instalou uma placa de acrílico para permitir que as crianças estejam próximas, mas não tenham contato com o personagem.

*“Tivemos que nos adequar à realidade atual, fizemos o necessário para garantir a segurança do Papai Noel e das crianças. É um Natal diferente em que todos nós torcemos para que, em breve possamos voltar ao normal”, avaliou Mattos.

Sala

Vip

*O advogado, ator e modelo Ulysses Goulart, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Aliás, Ulysses como modelo já participou de grandes campanhas nacionais e internacionais.

*Entre elas, para o Bradesco e Nestlé.

*A advogada e presidente da Academia Voltarredondense de Letras, Mércia Heloísa Christani, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de seu amado, o administrador Valdyr Christani, dos filhos Gustavo, Guilherme e Valdyr, nora, neto e de sua mãe, Maria dos Anjos.

*Também aniversariando hoje a advogada e corretora de imóveis, Werli Ferreira.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário do mundo fashion, Ayrton de Carvalho Reis; Eudes Nascimento; Juliana Fajardo Chiesse; Joelson Fernandes; Bianca Martins; Guilherme Morais; a médica Monica Frizas; Sonia Silva; Tânia Rocha Silva; Nicolau Vinciprova.

*Celso Diniz esteve no meio da semana reunido com vários amigos, num café na Padaria Madrigal, em Volta Redonda, em torno do vereador eleito Temponi.

*A comemoração foi pela vitória do mais recente parlamentar.

O advogado, ator e modelo Ulysses Goulart (aniversariante do dia)

Celso Diniz e amigos, comemorando a vitória do récem eleito vereador Temponi, na Padaria Madrigal





Abrigo

Do Bem

*Bruna Leal de Castro está com um trabalho voluntário para animais em condição de rua ou abandono.

*É em um abrigo virtual que ela tem conseguido tirar muitos animais dessas condições através de adoção consciente e lar temporário.

*Adoção responsável de 2 filhotes machos! Porte estimado pequeno! Região de Volta Redonda!

*Ela os leva até sua casa! Necessária entrevista por vídeo chamada com adotante além de castração e vacinação no pós-adoção!

*Os interessados em adotar estas fofas criaturinhas, entrar em contato através do fone: (24)993012917