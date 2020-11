Paula Nader amanhece com nova idade

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 06:20 horas



Túnel

Do Tempo

*O governo provisório brasileiro baixa os primeiros decretos, regulamentando a bandeira, o brasão de armas, o hino e o selo nacional (1889).

*Comemora-se pela primeira vez o Dia da Bandeira no Brasil (1906).

*Chegada dos missionários da Assembleia de Deus no Brasil (1910).

*Primeira votação do documento Lumen Gentium no Concílio Vaticano II (1964).

*Lacerda e Juscelino emitem a Declaração de Lisboa, onde afirmam a intenção de trabalhar juntos numa frente ampla de oposição (1966).

*Pelé marca o seu milésimo gol, às 23h11, na sua 909ª partida, realizada no Maracanã, no jogo Vasco 1 x Santos 2 (1969).

*Os astronautas da missão Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean, alunaram (1969).

*Morre Adolpho Bloch, empresário ucraniano, naturalizado brasileiro (fundador da Rede Manchete) (1995).

*No Japão, o presidente do Peru, Alberto Fujimori, anuncia a sua renúncia ao cargo (2000).

*Explosão em mina na Nova Zelândia soterra 29 mineiros (2010).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Bandeira, Dia Mundial da Prevenção a Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes, Dia Internacional do Homem, Dia Mundial do Xadrez.

*O UniFOA prepara mais uma ação para quem deseja ingressar no ensino superior.

*Vem aí o #ExperiênciaUniFOA, de 23 a 27 de novembro, os professores da instituição irão oferecer, de forma gratuita, aulas remotas por meio do aplicativo Microsoft Teams.

*No site unifoa.edu.br/portaldocandidato é possível conferir a agenda das aulas por curso e as temáticas de cada uma delas.

*Com a oportunidade, os interessados poderão descobrir como é ser acadêmico do UniFOA, ter acesso aos docentes e às dinâmicas que são propostas por eles em sala de aula.

*A versão on-line da atividade é uma adequação ao modelo ‘Aluno por um dia’ que já existia no formato presencial na instituição.

*A programação conta com aulas dos 21 cursos disponíveis para escolha.

*Quem optar pela experiência no curso de Administração, por exemplo, terá uma aula sobre “Empreendedorismo e Startup”; se o interesse for por Odontologia, o tema em discussão será “Odontologia Restauradora: Possibilidades estéticas”; já no curso de Jornalismo será ministrada uma aula sobre “Apresentação de telejornal: os âncoras e a condução da informação”.

*A agenda completa com as aulas por curso, horários e link para inscrição se encontra no site unifoa.edu.br/portaldocandidato.

*Não é mais necessário imaginar como seria estar no ensino superior, poder experimentar um pouco do que os alunos vivenciam na graduação é mais um dos diferenciais do UniFOA.

Sala

Vip

*O ‘hair stylist’, colorista e visagista Ruben Navarro Rigsby, aterrissou no final de semana em solo brasileiro, vindo de Las Vegas, onde reside.

*Veio para Volta Redonda, visitar seus pais, e rever amigos.

*Ele chegou a tempo para cumprir sua missão de cidadão e votou na cidade.

*A coordenadora do curso de Design UniFOA, a designer Patrícia Rocha, aniversariante do dia.

*A comemoração será ao lado do marido o jornalista Francisco Edson e da filha Valentina.

*Paula Nader, também amanhece com nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de seu bem amado, Guto Nader.

*Depois serão muitas homenagens dos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: a enfermeira Laiza Meri Carneiro Nascimento; Mel Abrantes; a artista plástica Zenóbia Brandão; a educadora Eliane Alcure; Natasha Nader; Sônia Coutinho; Paulo José Bordignon; Ana Carvalho; Luciene Lima; Giselda Ferraz; Catarina Chaves; Martha de Cássia; Sueli Teixeira.

Revival: Administrador Jefte Castro, empresária Dine Annechino e o hair stylist, visagista e colorista Ruben Navarro Rigsby, nos salões do Prêmio Cata-Vento

A designer Patrícia Rocha (aniversariante do dia), Valentina Rocha (Prêmio Cata-Vento Juventude 2018) e o jornalista Francisco Edson





Alta

Gastronomia

*O Estado do Rio de Janeiro terá ponto alto, na V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

*Irá representar o Brasil, a convite da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

*Para ‘pilotar’ os fogões, estarão cozinhando a quatro mãos, os chefs Márcia Fernandes e Luciano Boseggia.

*Lives de chefs brasileiros e italianos em parceria com a SECEC RJ: Dia 26 de novembro às 15h – chef Marcia Fernandes e chef Luciano Boseggia

*O prato será risoto de abóbora com charque.

*O chef ficou famoso pelo tempo que passou no comando da rede Fasano, sendo responsável por sua expansão com a abertura de casas como Gero e Parigi.

*Passou os últimos anos no premiado Alloro, no Rio de Janeiro.