Paz no céu e guerra na Terra

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 09:19 horas

Russos e americanos viajam juntos para Estação Espacial

Enquanto o nosso pequeno planeta azul passa por uma época de guerra e tensões internacionais, a paz reina no espaço sideral. Na quarta feira passada, dia 5 de outubro, um foguete Falcon 9 decolou da base de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, levando quatro astronautas a bordo da cápsula Dragon. Dentro da nave, batizada com o nome de Endurance, estavam os americanos Nicole Mann e Josh Cassada, o japonês Koichi Wakata e a cosmonauta russa Anna Kikina. O destino do grupo é a Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a 400 quilômetros de altura. Eles devem passar seis meses fazendo experiências no grande laboratório construído por um consórcio de 12 países.

A presença de uma russa na expedição causou surpresa entre o público leigo. Afinal Rússia e Estados Unidos estão em pé de guerra devido a invasão da Ucrânia. Mas apesar das sanções impostas contra o governo russo pelos Estados Unidos e a União Européia, o trabalho na Estação Espacial não foi afetado. Anna Kikina viaja com os americanos graças a um acordo firmado entre a agência espacial americana Nasa e a russa Roskosmos. O acordo foi firmado em julho deste ano, no mesmo dia em que o governo de Vladimir Putin demitiu o antigo diretor da Roskosmos, Dmitry Rogozin, que era conhecido por sua atitude hostil em relação aos americanos.

Os astronautas, por seu lado, formam uma fraternidade semelhante a que existiu, no século passado, entre os aviadores. São pessoas que enfrentam os mesmos riscos em suas profissões, que se respeitam mutuamente e vivem num ambiente onde a cooperação e o trabalho de equipe são fundamentais para a sobrevivência mútua. Pelo acordo firmado em julho os astronautas americanos continuarão a pegar carona em naves russas enquanto os russos podem continuar voando nas naves da Space X. A hostilidade e as ameaças nucleares ficam aqui embaixo, no nosso pobre e conturbado mundo. Lá em cima, no mundo das estrelas, reina a paz entre os homens e mulheres do espaço.

Aqui no Brasil só os entusiastas da Astronáutica prestaram atenção no voo da capsula Endurance (Que tem o mesmo nome da nave do filme “Interestelar”). A imprensa brasileira só tem olhos para a disputa eleitoral entre o atual presidente e o candidato do PT. Com as trocas de acusações e as fake News de costume. Na verdade não importa muito quem é que vai vencer no segundo turno, na votação do dia 30 de outubro. Seja Lula, seja Bolsonaro, o próximo presidente vai herdar um país praticamente falido, com uma inflação persistente, juros em alta, queda da renda com a desvalorização do dinheiro e a total incapacidade de criar novos investimentos. O tal “teto de gastos” foi estourado pela gastança do presidente em busca de apoio, como aconteceu com a tão bem intitulada “PEC Kamikaze”.

E o resultado, em 2023, será um quadro de desemprego crescente, inflação e tensão social. Não importa quem seja o presidente, nosso futuro será sombrio. O atual governo conseguiu a façanha de transformar o Brasil num pária internacional. E mesmo no caso de uma vitória de Lula no dia 30 de outubro será muito difícil conseguir que os governos e empresas estrangeiras voltem a investir no Brasil. Mas o nosso povo ainda não caiu na real. Estão preocupados com religião e maçonaria.