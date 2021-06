Pra não dizer que não falei do vírus

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 17:04 horas

The Economist coloca o Cristo Redentor com máscara de oxigênio na capa

No início da semana, o economista americano Kenneth Rogoff, da universidade de Harvard, comentou, durante uma palestra em videoconferência, que Brasil e Estados Unidos parecem viver em universos diferentes. Nos EUA, graças a vacinação em massa, a pandemia do Covid-19 já é coisa superada. A vida voltou ao normal, há eventos esportivos com estádios cheios e as pessoas saem nas ruas sem máscaras. Enquanto isso, no Brasil, a pandemia se arrasta, com uma média de dois mil mortos por dia e hospitais com filas de pacientes para as UTIs. E Rogoff previu que vai levar um ano para nosso PIB per capta voltar aos níveis de antes da pandemia. Isso se houver vacinação em massa e a Covid-19 for controlada por aqui.

É por essas e outras que a revista britânica “The Economist” voltou a dar destaque ao Brasil na sua matéria de capa. Desta vez a revista estampou o Cristo Redentor com uma máscara de oxigênio, na UTI. Desde os tempos do governo Lula que a revista pega no pé do Brasil. Primeiro com o Cristo subindo como um foguete durante o falso milagre econômico da década passada. Foguete que perdeu o rumo e ficou dando piruetas no céu. Num texto intitulado “uma década decepcionante” os redatores da The Economist concluem que o Brasil tem que se livrar de Jair Bolsonaro na próxima eleição, como requisito para retomar o crescimento. O que provocou uma acusação da Secom, a secretaria de comunicação do governo brasileiro, de que a revista estaria pedindo a eliminação física, a morte do presidente. Na verdade a revista inglesa usou a expressão “vote him out”, que significa destituir pelo voto. Mas parece que o pessoal da Secom ainda usa aquele tradutor do Google e traduziu “vote him out” como eliminar. Mais um vexame deste governo patético.

Aliás a imprensa estrangeira anda bombando nesses tempos difíceis. Em uma série de matérias o The Wall Street Journal fez novas revelações sobre a origem do coronavírus. O jornal descobriu que o serviço secreto norte-americano já tinha detectado, no início de 2020, que uma série de pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, foram hospitalizados, com sintomas de covid-19, no mês de outubro de 2019, bem antes da epidemia começar. E que o Laboratório Nacional Lawrence Livermore confirmou aquele dados de pesquisadores europeus, que comentei aqui na semana passada, de que o genoma do vírus sofreu manipulação em laboratório. Esses dados foram passados ao então presidente Donald Trump, o que motivou aquela declaração de Trump, dizendo que o vírus tinha sido fabricado na China.

No domingo passado o programa Fantástico, da Rede Globo, pagou todos os seus pecados com uma matéria excelente sobre a origem do coronavírus. Que começa com aquela teoria de que o vírus passou de um animal selvagem para os seres humanos e depois vai desmontando aquele relatório da Organização Mundial de Saúde, que acusou morcegos e pangolins de serem os transmissores da Covid-19. Numa verdadeira aula de jornalismo investigativo (Que contou, claro, com a colaboração da BBC de Londres). Pra quem não viu eu vou só resumir os resultados da investigação. Um dos pesquisadores que assinaram o relatório da OMS é o biólogo Peter Daszak, colaborador e amigo da doutora Shi Zhengli, diretora do Instituto de Virologia de Wuhan. E qual é a especialidade da doutora Zhengli? É o chamado “ganho de função” que consiste em modificar geneticamente vírus encontrados na natureza para infectarem células humanas.

Detalhe, examinaram mais de 80 mil pangolins na China e não encontraram nenhum com Covid. Mas agora sabemos que o Instituto de Virologia de Wuhan, da doutora Zhengli, fazia pesquisas de ganho de função com vírus de morcegos. Pesquisas que foram proibidas nos Estados Unidos pelo governo Barack Obama devido ao alto risco que representam. E deu no que deu.