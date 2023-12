Prepare-se para o ano novo!!!

A noite da virada marca uma fase de renovação, ela é motivo para alegria e comemoração em várias partes do mundo.

Por isso, é tão importante escolher o melhor look para o réveillon, assim o ano chegará de forma ainda mais especial!

O branco é uma das cores mais pedidas para a noite da virada. Para sair do comum, já que essa é a cor usada pela maioria, vale usar acessórios coloridos.

Então, um colar diferente, bolsas e sapatos inusitados criam um visual inovador para o ano novo.

A praia é um dos locais favoritos para passar a noite da virada. Afinal, ver a queima de fogos e pular nas ondas já é tradição de ano novo. Assim, é comum usar também biquínis e maiôs como parte do look.

Para esse ambiente de praia, o ideal é usar sapatos confortáveis para caminhar na areia, fugindo do salto e abusando das produções mais naturais. Vestidos longos, macaquinhos soltos, rendas e crochê são ótimas pedidas para usar nesse ambiente.

Mas, nem todas as pessoas gostam de sair na virada de ano. Por isso, fazer uma festa em casa com a família e amigos é uma ótima opção. Para esse tipo de comemoração, os vestidos mais leves, macacões, shorts com cropped e roupas confortáveis são perfeitos para estar com a família. Assim, você aproveita a festa de ano novo com as pessoas queridas, sem ficar desconfortável com a roupa escolhida.

Muitas pessoas gostam de estar em festas, para animar a virada de ano.

Nesses locais, é possível usar roupas metalizadas, em especial douradas e prateadas, que super combinam com o réveillon.

Aproveite esse momento e use vestidos com paetê, blusas e saias com muito brilho.

Enfim, o look deve ser escolhido de acordo com o local que você passará o Réveillon. E é fundamental que esse look da virada combine com o seu estilo próprio, independentemente se você irá usar um clássico branco, amarelo, vermelho ou qualquer cor que esteja na moda. O mais importante é você se vestir de você mesmo, pois não há nada mais estiloso que ser autêntico.

Um beijo e até a próxima!