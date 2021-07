Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 11:22 horas

Próxima novela da Globo mantém rotina e não abre mão de protocolos

Enquanto “Império” segue em edição especial na faixa das 21h da Globo, a provável substituta, “Um Lugar ao Sol”, protagonizada por Cauã Reymond, Andreia Horta e Alinne Moraes, mantém a sua rotina de trabalhos nos Estúdios Globo, no Rio.

A emissora tem mobilizado em média três frentes de gravações por dia, entre estúdio e cidade cenográfica – e eventualmente alguma externa.

Em meio a tudo, um rigoroso protocolo de saúde e segurança envolvendo elenco e equipe. Aliás, o exame de PCR para a Covid-19 se tornou um integrante fixo de novelas e dos mais variados programas.

Quanto ao “provável” da nota, nunca se pode descartar um plano B, uma outra reprise por ali, em função da pandemia.

TV Tudo

Um acerto

A Band já tropeçou em muitas outras ocasiões, mas a contratação de Glenda Kozlowski foi um dos seus maiores acertos dos últimos tempos. Estranho foi a Globo ter deixado sair.

O seu trabalho na cobertura da Olimpíada é só mais uma comprovação.

Instabilidade

Ainda falta muito para se restabelecer a normalidade de todas as produções.

A Globo, por exemplo, diante das tantas dificuldades que existem, está transferindo para o ano que vem uma série de trabalhos que estavam previstos para este ano.

Força indiscutível

As pessoas que passaram pela “Fazenda” ou “BBB” teimam em não sair da mídia. Por diferentes razões são notícia quase todos os dias, nos sites ou programas de fofoca.

Isso só reforça a força desses formatos e o empenho de suas equipes em caprichar ainda mais no processo de escolha.

Não por acaso

O retorno proporcionado pelos realities shows tem levado as principais TVs, Record e Globo especialmente, a saírem em busca de novos formatos.

Além de já existir o desejo de trabalhar com próprias criações. “Ilha Record”, por exemplo.

Meio do caminho

Susana Vieira ficou toda feliz com a possibilidade de voltar ao ar e apresentar um quadro no “Se Joga”. Estreou no sábado passado.

Só que não contava com o fim do programa agora em agosto. Nem vai esquentar.

Estreia marcada

A Band marcou para a próxima quinta-feira, às 22h45, a estreia do “Linha de Combate”, com apresentação de João Paulo Vergueiro e produção do jornalismo.

O programa vai acompanhar o trabalho das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária, além de bombeiros, médicos e enfermeiros. “É de perder o fôlego, com muito dinamismo, agilidade, combate e confronto”, diz Vergueiro.

Dor de cabeça

A Globo já se tocou que vai ter dor de cabeça com a reprise de “Pega Pega” na faixa das 19h.

Em todas as suas exibições até agora, a audiência não conseguiu decolar da forma esperada.

Próximo retorno

Não existe uma confirmação oficial, mas nos interiores da Globo há quem assegure que alguns atores e autores, que não renovaram contratos e saíram nos últimos dois anos, poderão voltar muito em breve.

Os nomes de Antonio Fagundes, Vera Fischer, José Loreto e Miguel Falabella são os mais comentados.

E tem mais

Essas mesmas fontes revelam que alguns desses têm grandes chances de voltar numa das próximas novelas.

Por exemplo, “Olho por Olho”, do João Emanuel Carneiro.

Ainda não

Por enquanto, apenas essa próxima temporada, a segunda, de “Verdades Secretas” está confirmada.

Embora exista o desejo do autor Walcyr Carrasco em preparar uma terceira, é quase cerro que ele será chamado a fazer uma novela antes dela.

Bate – Rebate

* “Relatos & Canções” é a nova websérie de Marco Rodrigo, diretor dos programas “Tô de Graça” e “Plantão sem fim” no Multishow…

* … Estreia em 18 de setembro em seu canal no YouTube…

* … Rodrigo, ao longo de sua carreira, assinou a direção de mais de 20 novelas, séries e programas de TV.

* “Hora do Faro” terá Rodrigo Faro de volta neste domingo.

* A Globo já assegura que a estreia de “Um Lugar ao Sol”, na faixa das 21h, será em novembro…

* … Resta saber o que será feito para levar “Império” até lá.

* Globo confirma para 12 de agosto, quinta-feira, a estreia da nova temporada da série “Sob Pressão”.

* Depois de obrigatórios 15 dias no México, o comentarista esportivo Neto agora vai passar o resto das suas férias em Orlando. Ele e toda família.

* Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band e BandSports, está à frente de todo o trabalho da Olimpíada…

* … Mas já preocupado em montar o calendário esportivo para o segundo semestre. Alguns direitos estão sendo buscados.

C´est fini

Neste domingo, dia 25, a seleção brasileira masculina de futebol vai a campo para o segundo jogo, depois da vitória contra a Alemanha na estreia.

Agora será contra a Costa do Marfim, a partir das 5h30 (Brasília).

Ficamos assim. Mas semana que vem tem mais. Tchau!