Quando a discordância vira guerra

Ao negar a condição humana da colega atriz, José de Abreu ultrapassa todos os limites

O ator José de Abreu, ao comentar a atitude da colega de trabalho Regina Duarte, que aceitou ser Secretária da Cultura no governo federal, disse que “vagina não transforma fascista em ser humano”. O terrível dessa afirmação não está na referência ao fato de Regina Duarte ser do sexo feminino: está no fato de dizer que fascistas não são seres humanos.

Não se trata, neste momento, nem de discutir se o atual governo é ou não fascista, ou se fascistas são ou não gente má. Independente de qualquer “atenuante” que se pudesse atribuir a um estado de paixão ideológica, a frase do ator mostra que ele chegou ao nível mais baixo a que se pode chegar em um confronto: negar a humanidade do “inimigo”. Quando alguém com um pensamento semelhante chega ao comando, as consequências costumam ser terríveis: os nazistas fizeram isso.

Eles afirmavam que todas as outras raças eram inferiores aos arianos, e acreditavam que isso lhes dava uma espécie de “direito” de subjugá-las. Os “inferiores” não concordaram e deu no que deu.

Achar que quem pensa ou age diferente de você é menos que humano é o primeiro passo para se sentir “autorizado” a cometer homicídios, agindo como indivíduo, ou genocídios, agindo como grupo.

Assim foi com inúmeros serial killers, agindo como indivíduos, e, no que toca a genocídios, alguns exemplos são nazistas e judeus, o exército de Saddam Hussein e os curdos e o Império Romano e os bárbaros (estes últimos não gostaram da história e deram o troco).

Um ‘ponto fora da curva’

A desumanização do inimigo não é, felizmente, a atitude dominante entre os militantes de esquerda – e nem entre os de direita. Isto posto, é preciso deixar claro que a atitude de José de Abreu é um “ponto fora da curva”

O ódio demonstrado por ele é um fato isolado, embora esquerda e direita, por motivos óbvios, não sejam exatamente grupos a se convidar para cantar “Kumbaiá” juntos em volta da fogueira.

A imensa maioria das pessoas de esquerda assume essa ideologia movida por um profundo humanismo. A direita não precisa concordar com as ideias de forte presença do Estado na economia, nem com os exageros dos discursos identitaristas de raça e gênero, mas é preciso admitir que esquerdistas gostam de gente.

E antes que o colunista se esqueça, não é porque direitistas acreditam em pouca presença do Estado na economia e na livre regulação do mercado que eles acham que “pobre tem que passar fome”. Ao contrário, a crença direitista é que a liberdade de iniciativa torna os países mais produtivos e ricos e, com isso, todas as pessoas prosperam.

Se esquerdistas são humanistas, só é possível explicar de duas formas o destempero verbal do ator : a primeira é que ele não é um ser humano ruim, mas exagerou no discurso; a segunda é que, sim, ele acredita que quem é ou pensa diferente dele é menos que humano.

O mais terrível é que, como ele não recua da barbaridade que disse, e continua negando à colega de trabalho reconhecimento da condição humana, parece se tratar, sim, de uma pessoa de má índole.

O extremo da polarização

Há sete anos, em 2013, o Brasil entrou no caminho da polarização ideológica com as passeatas que se espalharam pelo país. Eram “coxinhas” contra “mortadelas”. No ano seguinte, houve a eleição geral mais polarizada até então, com Dilma Rousseff contra Aécio.

Seguiu-se o impeachment, o mandato-tampão de Michel Temer, e a eleição 2018, quando a polarização atingiu níveis nunca vistos.

O problema é que as eleições acabaram, mas nem por isso a tensão desapareceu.

Ao contrário: com um presidente que continua a agir como se estivesse em campanha e uma oposição que se comporta como a eleição presidencial fosse no mês que vem, tudo vira motivo de discussão política, do desastre de Brumadinho à epidemia do coronavírus, que por enquanto ainda não tem caso confirmado no Brasil – só mimimi nas redes sociais.

O perigo na região

Em eleições municipais, vamos escolher prefeitos e vereadores. São pessoas que estarão “logo ali”, sendo que é bem provável que o leitor conheça pessoalmente algum deles.

As questões que serão discutidas não vão estar ligadas à taxa referencial de juros ou ao tempo que quem está começando a trabalhar vai demorar para se aposentar, mas ao kit de material escolar que os alunos da rede pública recebem, à qualidade do transporte público, ao atendimento no postinho de saúde da esquina ou no hospital para onde você vai se sofrer um acidente.

Isso torna o processo eleitoral ainda mais emocional, e pode acirrar ainda mais a polarização. E nunca é demais lembrar que todos temos direito a ter uma opinião e a expressá-la, assim como a criticar as ideias do outro lado, mas as eleições vão chegar e passar.

Depois disso, tenhamos ou não ficado do lado vencedor, vamos ter que conviver com quem pensava diferente da gente. Você tem certeza de que quer fazer inimigos pelos próximos quatro anos, pelo menos?