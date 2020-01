Quem desperta com sua mais nova idade é Arylia Thomé.

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 13:50 horas

Túnel

Do Tempo

A República Autônoma Ocidental se une à República Popular da Ucrânia (1919).

Segunda Guerra Mundial: Tropas britânicas e australianas capturam o porto de Tobruk, na Líbia (1941).

Israel se retira da Península de Sinai (1957).

O presidente da União Soviética, Leonid Brejnev , sofre um atentado junto a conhecidos cosmonautas (1969).

O Museu Casa de Portinari é tombado (1970).

Morre Lyndon B. Johnson, trigésimo sexto presidente dos Estados Unidos (1973).

Morre Maysa, cantora, atriz e compositora brasileira (1977).

Morre Telly Savalas, ator norte-americano (1994).

Evo Morales assume a presidência da Bolívia (2006).

Cavaco Silva é eleito presidente da República de Portugal (2006)

O Iraque adota a sua nova bandeira (2008).

Zig – Zag

* Diz um antigo ditado ‘Trair e coçar….e só começar’.

*O estudo do Instituto Ifop e encomendado pelo site especializado em encontros extraconjugais Gleeden, realizado há quatro anos, mostra que mais da metade dos homens (55%) e um terço (32%) das mulheres foi infiel alguma vez.

*A pesquisa indicou que os casos de adultério cresceram de maneira considerável na França durante os últimos 43 anos.

*Em 1970, a porcentagem da população que já foi infiel era de 19%, e em 2001 já tinha chegado aos 30%.

*Quase a metade dos franceses (46%) admitiu ter beijado outra pessoa que não era seu parceiro, e a metade confessou ter participado de flertes fora do casamento.

*Em relação às “fantasias”, três em cada quatro homens e duas em cada três mulheres afirmam terem “sonhado de terem feito sexo” com alguém diferente de seu parceiro.

*O número de pessoas que admite ter sido enganada pelo parceiro chega a 53% entre as mulheres e 45% entre os homens.

*O estudo do Ifop também oferece dados relacionados à orientação política dos adúlteros.

* A infidelidade é ligeiramente mais habitual entre os eleitores de esquerda (46%) que entre os que apoiam a direita (40%).

*E mais da metade da população considera que trocar “mensagens picantes” é uma forma de infidelidade.

*Apesar do aumento da infidelidade no país, 68% dos franceses acreditam que ainda é possível ser fiel a uma pessoa durante toda a vida, contra 53% que achava o mesmo em 2010.

* *O estudo mostra que apesar de cada vez mais pessoas se deixarem levar pela tentação de uma aventura fora do relacionamento, a infidelidade continua não sendo aceita socialmente, uma postura muito mais forte entre a população feminina que entre a masculina’

Sala

Vip

* * Quem desperta com sua mais nova idade é Arylia Thomé.

* * Ganha os primeiros abraços de seu amado, o empresário Carlos Annechino e do filho Carlos Eduardo Thomé Annechino.

* * Depois durante todo o dia, muitas homenagens.

* * Outros queridos aniversariantes: O Desembargador de Justiça do Rio de Janeiro, Renato Ricardo Barbosa; a atriz Camilla Carandino; Simone Cople; Ângela Mary; Juliana Araújo; Mary Magniezi; Sônia Aparecida Condé; Max Joyce; Sebastião Carlos Cavalcante; Lurdes Andrade; Max Cristian; Maria Alves; Carlos Augusto Emmerich; Valéria Rozatto; Eduarda Lacerda; Campelo Tavares Alexandre.

* * Continua aumentando as confirmações de presenças para o Carná Folia que estarei realizando dia 15 de Fevereiro, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

Faltam 24 dias para o Carná Folia