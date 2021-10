Quem desperta de nova idade hoje é a ‘cake designer’ Chris Carraro.

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 07:30 horas

Túnel

Do Tempo

*As autoridades soviéticas implantam o calendário gregoriano, em substituição ao Juliano, na URSS (1923).

*Segunda Guerra Mundial: Atenas é libertada pelas forças aliadas (1944).

*Fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1952).

*Crise dos mísseis de Cuba: revelação de fotos aéreas indicando que os soviéticos haviam instalado silos para abrigarem mísseis nucleares em Cuba (1962).

*Martin Luther King torna-se a pessoa mais jovem a receber o Prémio Nobel da Paz (1964).

*Leonid Brejnev chega à Presidência da União Soviética (1964).

*Golpe Militar de 1964: são editados o AI-16 e AI-17 (1969).

*Aberto o canal de desvio do Rio Paraná para permitir o arranque das obras de Itaipu (1978).

*Começa o Conclave que elegeria o Cardeal Karol Wojtyla como Papa João Paulo II (1978).

*Hosni Mubarak torna-se presidente do Egito (1981).

*Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Metereologista no Brasil.

*Encerra amanhã, as inscrições para a participação de autores, artistas e editoras nas salas virtuais da IV Bienal do Livro de Volta Redonda, que este ano acontecerá de forma 100% virtual por meio de plataforma, de 04 a 07 de novembro.

*Também estão abertas as inscrições para lojistas, instituições de educação e cultura e novos talentos locais e regionais, que queiram participar com a mostra e comercialização de produtos por meio dos estandes virtuais.

*De acordo com a presidente do Instituto Dagaz, organizadora do evento, Marinez Fernandes, a participação é gratuita e além dos quatro dias de evento, os estandes funcionarão na plataforma pelo período de um ano.

*”Esta é uma oportunidade para os artistas, autores, novos talentos locais, instituições culturais e de ensino, para divulgar e comercializar seus trabalhos. Como o evento é virtual será uma vitrine aberta, que poderá ser acessada por um público amplo, formado por pessoas de todo o mundo”, frisou Marinez.

*As inscrições que encerram amanhã, podem ser feitas pelo e-mail – [email protected],

Pelo

Céu

*O espaço aéreo de Volta Redonda, que dificilmente é utilizado, anteontem pela manhã chamou atenção.

*Por volta das 10h aterrissou um helicóptero, trazendo a nova atração dominical da TV Globo.

*O apresentador Luciano Huck chegou acompanhado do filho.

*E não vinha trazendo nenhuma missão profissional para seu programa.

*Veio exclusivamente para um momento de lazer com seu filho no ‘Dia da Criança’.

*Aproveitou para conhecer e treinar um pouco no Kartódromo Internacional de Volta Redonda.

*Antes, teve que assistir uma aula teórica e depois instruções para pilotar o Kart. Ambas rápidas.

*Ao correr no circuito, Luciano vivenciou momentos emoção, diversão e lazer com muitas alegrias.

*Curvas essas que já foram vivenciadas desde 1966, por campeões, tais como Ayrton Senna, Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Cacá Bueno, entre outros.

*Além dos consagrados campeões, a arena já revelou os pilotos Roberto Faria, que atualmente está na fórmula inglesa, e Daniel Mageste, o piloto de Volta Redonda.

*Comentário geral, o apresentador Luciano Hulk foi extremamente amável e atencioso com todas as pessoas.

*Fez questão de ir cumprimentar a equipe de oficina e funcionários da cozinha do Vitória Restaurante.

*Foi receptivo aos fãs que solicitavam fotos.

*Prometeu voltar em breve.

*É bom relembrar que o Kartódromo já recebeu por várias vezes as vindas dos atores Caio Castro e Marcos Breda, amantes deste esporte.

Sala

Vip

*Causando o maior ‘frisson’ a presença do palestrante Carlos Ferreirinha, que no dia 26 de outubro às 20h, estará na Casa Bela Vista, em Volta Redonda.

*Principal autoridade e referência da gestão do LUXO na América Latina, envolvido em muitos projetos estratégicos na Europa, EUA e África.

*O evento será exclusivo para convidados.

*Dentre eles estarão arquitetos e empresários.

*A loja de móveis mais bem conceituada da região, após dois anos, está preparada e muito honrada para receber o maior formado de opinião sobre o *Mercado de Luxo e Gestor Premium da América Latina.

*Serão abordados temas como: os códigos do luxo, o que podemos aprender com o luxo, o luxo inspiração e como direcionador estratégico.

*Além de comportamento de consumo e oportunidade de mercado, voltados ao imobiliário.

*Fazendo hoje exatamente um ano que acontecia no espaço de festas Ricardo Buffet, a importante cerimonia de fundação da Regional Abrasel Sul Fluminense.

*Na ocasião foram empossados os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

*A solenidade foi conduzida pelo Presidente da Abrasel Seccional no Rio de Janeiro, Pedro Souza Hermeto.

*Na presidência do Conselho de Administração da Abrasel Regional, o empresário José Fardim.

*Quem desperta de nova idade hoje é a ‘cake designer’ Chris Carraro.

*Ganha à distância inúmeras homenagens de familiares, amigos e clientes.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Mara Bordignon; Maria Christina Yabrudi; Flavinha Guimarães Defante; Daniele Barbosa; Elisângela Garcia Medeiros; Leda Lopes de Faria; Maria Ieda Oliveira.