Quem desperta hoje com sua mais nova idade, é Deisiane Azevedo Santiago Vaz

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 06:55 horas

Túnel do Tempo

*A Torre Eiffel é oficialmente aberta ao público durante a Exposição Universal em Paris (1889).

*Os franceses reconhecem Paris como a Cidade-Luz (1889).

*Criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro (1889).

*O desastre do Hindenburg: o Zeppelin alemão Hindenburg pega fogo e é destruído em menos de um minuto ao tentar pousar em Lakehurst, New Jersey, causando 36 mortes (1937).

*Tropas israelenses conquistam o setor oriental de Jerusalém durante a Guerra dos Seis Dias (1967).

*Cacilda Becker sofre derrame cerebral quando representava na peça Esperando Godot (1969).

*Morre Marlene Dietrich, atriz alemã (1992).

*Inauguração do Eurotúnel no Canal da Mancha (1994).

*Privatização da Vale do Rio Doce (1997).

*Pim Fortuyn, um dos políticos mais polêmicos dos Países Baixos, é assassinado (2002).

*Ocorre a última transmissão do seriado Friends na NBC (2004).

*Os primeiros seis refugiados norte-coreanos chegam aos EUA (2006).

Zig-Zag

*Volta Redonda e região acabam de ganhar uma loja especializada em produtos naturais saudáveis, para as pessoas que se preocupam com a saúde.

*E assim que possível, também no mesmo local, um charmoso Café, seguindo a mesma linha.

*Trata-se da Divina Terra, Healthy Market.

*É considerada a maior no mercado de alimentação saudável do Brasil.

*Que está localizada na Rua 26, nº 32, na Vila Santa Cecília.

*Tem na linha de frente os franqueados, a advogada Patrícia Carvalho e seu sócio Yelson Duboc.

Mudança de Perfil

*Uma mudança de perfil no comportamento do coronavírus, no Brasil.

*Contraria a tendência mundial de ataque.

*A maioria dos contaminados tem de 20 a 39 anos, diz estudo.

*O Brasil rejuvenesceu a Covid-19. No município do Rio de Janeiro, onde 43% das internações são de pessoas entre 30 e 49 anos, é o retrato da face jovem do novo coronavírus, contrariando as informações de outros países, destaca a pneumologista Margareth Dalcolmo, da Fiocruz.

*Ela foi a primeira a advertir, com veemência, ainda em março, o ‘rejuvecimento’ da doença.

*Isso como resultado da combinação da pirâmide etária brasileira com o baixo grau de distanciamento social.

Sala Vip

