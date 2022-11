Quem vai defender? - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 10:55 horas

por Álvaro Oliveira Filho

A pergunta, em tom meio provocativo, meio jocoso, foi feita pelo técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, em sua entrevista oficial, na véspera do jogo contra o Brasil. Não se tratava de uma dúvida genuína, claro. Parecia mais uma forma de não valorizar tanto a ousadia adversária, com a escalação de quatro atacantes. Pelo sim, pelo não, a resposta foi dada em campo: uma vitória incontestável da seleção brasileira, diante de um adversário bem organizado em campo. Atrevido em alguns momentos, no primeiro tempo. De todos os postulantes ao título, coube ao Brasil enfrentar a equipe mais forte nesta primeira rodada da Copa do Qatar.

E se alguém realmente esperava fragilidade no sistema defensivo brasileiro, com a presença de apenas um volante de ofício, certamente se surpreendeu: até a metade do segundo tempo, a Sérvia tinha conseguido não mais do que duas finalizações para fora. Terminou a partida com cinco, nenhuma na direção do gol defendido por Alisson.

Foi uma das atuações mais sólidas deste time sob o comando de Tite. Casemiro se multiplicou em campo, especialmente no primeiro tempo, com Paquetá ainda pouco produtivo. Raphinha e Vini Júnior foram incansáveis também na marcação, muitas vezes voltando até a área brasileira. Mesmo nos momentos de supremacia, a Sérvia jamais chegou a ameaçar o gol de Alisson.

Uma pequena correção de rumo fez com que Paquetá despertasse no segundo tempo. E o Brasil tomou conta do jogo. Dois gols de Richarlison, duas bolas na trave adversária e mais algumas chances claras de ampliar a vantagem. Do outro lado, Alisson quase não foi incomodado.

É apenas o começo, claro. Mas a seleção mostrou maturidade e consistência. Não depende mais de Neymar para caminhar. Dos quatro atacantes escalados para começar o jogo, ele foi o de menor destaque. E quando uma equipe funciona coletivamente, o desempenho individual tende a crescer. Foi o que aconteceu neste primeiro jogo.

Teoricamente, era a partida mais complicada desta primeira fase. Se mantiver o equilíbrio e a seriedade, a seleção tem boas chances de repetir o sucesso diante da Suíça e de Camarões. Depois, é outra história. A partir das oitavas, começa uma nova Copa do Mundo.

Álvaro Oliveira Filho é jornalista