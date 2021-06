Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 08:10 horas

Record define substituta de “Gênesis”: “Reis”

A Teledramaturgia da Record acaba de definir a substituta de “Gênesis”. “Reis” é o nome do projeto escolhido, com autoria de Raphaela Castro, também responsável pela última parte de “Gênesis”, José. A experiente Cristianne Fridman fará parte da equipe.

A novela se apoiará em diversos livros da Bíblia, como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Salmos, entre outros, e terá várias temporadas. Serão poucos núcleos e poucas tramas paralelas, com uma pegada de série.

Em seu início, irá abordar a transição da forma de governo de Israel, antes comandado por juízes e depois pela monarquia. Mostrará rapidamente os dois últimos juízes, Eli e Samuel, seguirá com os primeiros reis, Saul e Davi, e depois virá a história de Salomão e de todos os outros. Neste momento o reino se dividirá em dois: Israel (capital Samaria) e Judá (capital Jerusalém).

O argumento é riquíssimo em tramas palacianas, opressão ao povo, alianças, invasões, idas para cativeiros e destruições.

Contudo, o público também poderá acompanhar grandes milagres, socorro divino, intervenção de Deus em todas as vezes que o povo ou o rei se lembrava e se voltava para Ele.

A proposta, ainda, é abordar várias culturas, porque a produção não deixará de mostrar os reinos e grandes impérios da época.

TV Tudo

Importante destacar

As gravações de “Reis” devem começar no final de setembro.

A data de lançamento ainda não foi definida.

Retorno demorado

Sobre o fato de Phelipe Siani continuar fora da sua programação, já há algum tempo, a CNN Brasil não tem muito a explicar.

Disse que “nem todos os talentos estão no ar atualmente” e cita os casos de Caio Coppolla, Gloria Vanique e Rita Lisauskas. Um luxo.

Teclado

Regiane Alves, atriz, acaba de escrever “Uma Ilha Fora do Mapa”, livro infantil sobre a importância de conscientizar as crianças em relação ao lixo.

Se tudo correr como se espera, lançamento em agosto.

Leitura diferente

Antes, quando se falava em renovação na teledramaturgia da Globo, era porque a casa estava abrindo espaço para novos talentos. E foram muitos na era Silvio de Abreu.

Hoje, isso significa que aqueles, com cabelos brancos ou RG mais antigo, estão dizendo adeus.

Não deu

A negociação entre Jovem Pan e os donos da Ideal TV, 32 UHF, em São Paulo, não prosperou.

No entanto, a proposta de montar um canal de notícias está mantida; segundo Tutinha, “vamos em busca de alternativas e montar a nossa própria rede”.

Show dos namorados

Neste sábado, às 22h, a Band vai transmitir uma apresentação, ao vivo, do Roupa Nova, em comemoração ao Dia dos Namorados, direto do teatro WTC, em São Paulo.

Será o primeiro show da banda após a morte do vocalista Paulinho, em dezembro, vítima da Covid-19.

Casa nova

Após atuar em produções da Globo, como “Ilha de Ferro” e “Bom Sucesso”, Kizi Vaz fechou com a Record para integrar o elenco de “Gênesis”.

Entra na fase José do Egito e fará a personagem Kamesha, a segunda mulher do faraó Sheshi (Fernando Pavão). Será sua primeira novela na emissora.

Dia D

SBT e os canais Disney, que têm os direitos de exibição, vivem a expectativa da reunião de emergência do Superior Tribunal Federal, nesta quinta-feira, para uma decisão sobre a Copa América.

O primeiro jogo da competição, patrocinada pela Conmebol, está marcado para domingo, Brasil e Venezuela, 18h, no Mané Garrincha, em Brasília.

Dividida

São tantas as implicações e os interesses em jogo, que qualquer que seja a decisão do STF no dia de hoje, as partes em litígio não devem cessar fogo.

No campo da TV, SBT versus Globo ou Globo versus SBT. Declaradamente.

Bate – Rebate

• José Roberto Maluf completará dois anos à frente da TV Cultura na próxima semana…

• … São três anos de mandato.

• Bons desempenhos de “Gênesis” e “Power Couple” têm impulsionado a média de audiência da Record na faixa nobre.

• “Império”, em exibição na Globo, num determinado momento, Marjorie Estiano vai assumir a personagem Cora, vivida por Drica Moraes, afastada na ocasião por problema de saúde…

• … Papel que a própria Marjorie desempenhou na primeira fase da novela…

• … Como se trata de edição especial, ainda não se tem notícias de quando isso irá acontecer. Deve demorar mais dois meses.

• Na segunda-feira, “A Vida da Gente”, da Globo, com 85 capítulos exibidos, registrou o recorde de 23 pontos de audiência e 37% de participação em todo o território nacional.

• Eliana está gravando nos estúdios de Paulínia o seu trabalho de estreia na Netflix.

• Bom desempenho de Vitoria Strada em “Salve-se Quem Puder” indica para próximos trabalhos na Globo.

• Ligia Mendes se despede hoje dos colegas de “TV Fama”…

• Segundo o pessoal do programa, ela vinha recebendo muitas críticas na internet.

C´est fini

O reality gastronômico “Mestre do Sabor”, a partir de hoje, ganha um quadro de humor “com narrações divertidas do influenciador Edelson Ribeiro, ‘O Sobrevivente’”.

