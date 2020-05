Renata Chaves Xavier, despertando com sua mais nova idade

Túnel do Tempo

*A Guiana, ex-Guiana Inglesa, torna-se independente (1966).

*A União Européia adota a bandeira européia (1986).

*Morre Flávio Cavalcanti, jornalista, compositor e apresentador de televisão brasileiro (1986).

*A sonda Mars Odyssey encontra sinais de grande depósito de água no planeta Marte (2002).

*Lançamento da primeira versão do Back Track (2006).

*Ratko Mladic, autor do Massacre de Srebrenica, é preso na Sérvia (2011).

Zig-Zag

*Hoje: Dia Nacional de Combate ao Glaucoma criado pela Lei nº 10.456, de 13 de maio de 2002; Dia do Revendedor Lotérico.

*Aliás, entre as doenças oculares que mais preocupa a humanidade, provocando casos de cegueira, está o glaucoma, uma doença ocular que mesmo não tendo cura, pode ser tratada e ter seus efeitos retardados e controlados.

*No Brasil, mais de 900 mil pessoas têm a doença e, no mundo, são cerca de 67 milhões de pacientes.

*Na maioria dos casos o glaucoma pode ser controlado com tratamento adequado e contínuo.

*Quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores serão as chances de se evitar a perda da visão.

Sala Vip

*Os advogados e sócios da Divina Terra, em Volta Redonda, Patrícia Carvalho e Yelson Duboc, estão na contagem regressiva para funcionarem o Café.

*Eles inauguraram recentemente esta franquia que é a maior no mercado de alimentação saudável do Brasil.

*Aliás, muitos produtos em promoção. Vale conferir.

*A Divina Terra fica localizada Rua 26, número 32 – Vila Santa Cecília, ao lado da Tomoscan.

*Vale relembrar em Resende, a inauguração da Fábrica de Combustível Nuclear Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, realizada dia 29 de novembro do ano passado – 8ª Cascata de Enriquecimento de Urânio.

*Uma parceria das indústrias Nucleares do Brasil (INB) com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP).

*O mestre de cerimônias Everton Paulo conduziu evento que contou com a presença do Presidente da República Jair Bolsonaro.

*Foi a segunda vez na história que um presidente da República visitou a INB (Indústrias Nucleares do Brasil).

*A primeira vez foi em 1982, pelo Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo.

*A inauguração da 8ª Cascata de Enriquecimento de Urânio contou, além do Presidente Jair Bolsonaro; com a presença de Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior (Ministro de Estado de Minas e Energia); Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior (Comandante da Marinha); Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen (Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha); Vice-Almirante Noriaki Wada (Diretor do CTMSP) e Carlos Freire Moreira (Presidente da INB).

*Para Everton Paulo, um momento especial por consolidar a qualidade de seu trabalho em cerimoniais, marcando seus 20 anos como Mestre de Cerimônias.

*Renata Chaves Xavier, despertando com sua mais nova idade. Os primeiros abraços de seu marido, Carlos Frederico Xavier.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Regina Castilho; Renata Machado Inácio; Cláudia Radanovic; Viviana Leal Almeida Santos; Denise Assis; Wesley Faria Albürnüz; Genilson Gomes de Souza; Jadir Dimas; Mary Lima Bastos; Claudia Castellamare.