Repetir roupa é legal sim!!!

Graças à sustentabilidade crescente na indústria da moda, estamos superando a fase de achar que repetir roupa não é legal. E vamos falar a verdade né!? Dificilmente alguém possui 365 combinações de looks diferentes para se usar no ano inteiro, então, devemos aceitar o fato de que em algum momento precisaremos repetir roupa, sim!!!!

No mundo da moda, a constante busca por novas tendências e roupas nunca antes usadas tornou-se quase um padrão. No entanto, há uma tendência silenciosa e muito importante em crescimento: a repetição de roupas. O ato de usar a mesma peça mais de uma vez está ganhando força não apenas como uma escolha econômica, mas também como um gesto de consumo consciente

Em tempos de redes sociais, onde criou-se uma ilusão de que é normal usar um look para cada ocasião, venho te dizer que repetir um look especial pode ser uma questão sustentável, porém para mim é ainda mais simples: sou intensa na vida e também na hora de fazer compras, tenho que me apaixonar perdidamente por uma peça para integra-la ao meu guarda roupa, e consequentemente, quero usá-la muitas e muitas vezes.

Repetir roupa facilita muito nos dias em que estamos com a criatividade em baixa ou até mesmo na correria. Então, unindo o útil ao agradável, hoje venho destacar a importância de repetir roupa, até porque trazer peças novas todos os dias não demonstra na prática a capacidade de criar e de se renovar a cada produção. Repetir as mesmas peças, criando looks novos a cada dia é forçar a criatividade para montar looks diferentes com peças já usadas em outro look, além de ser uma brincadeira super divertida, a de criar looks!!!

Enfim, repetir roupas pode ser uma oportunidade para expressar sua personalidade e criatividade. combinando peças de diferentes maneiras, você pode criar looks originais e demonstrar seu estilo pessoal.